استثناء القابضة للاستصلاح من تقديم عرض شراء إجبارى على العربية للأراضي

الأراضى





رجب عزالدين



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثناء الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، من تقديم عرض شراء إجبارى على أسهم العربية لاستصلاح الأراضي.



وتستعد القابضة لاستصلاح الأراضى لشراء 4.6 مليون سهم بنسبة 89.66% من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضي (أسهم اتحاد العاملين المساهمين) .



ونوهت الهيئة بضرورة الإفصاح عن تفاصيل عملية الشراء بالبورصة المصرية قبل وبعد التنفيذ مع مراعاة أن يتم التنفيذ وتحديد سعره وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة.



