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بورصة وشركات
مصر الجديدة للاسكان :13أكتوبر الجاري موعد مناقصة تحصيل مستحقات الشركة
الخميس 04 أكتوبر 2018 07:20 م
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من مشاريع الشركة
رجب عزالدين
حددت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير موعد الثلاثاء 13 اكتوبر الجارى لجلسة فتح المظاريف الفنية الخاصة بمناقصة تحصيل مستحقات الشركة.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة إن العطاءات المقبولة فنيا سيتم اخطارها بموعد جلسة فتح المظاريف المالية ، مشيرة إلى أحقيتها بإلغاء المناقصة فى أى وقت دون ابدء أسباب .
وكان مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قد وافق بجلسته المنعقدة في 30 أغسطس الماضى ، على إعادة طرح مناقصة عامة بين الشركات والمكاتب المتخصصة لتحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء.
وقالت الشركة، إن الهدف من تلك المناقصة سرعة تحصيل متأخرات العملاء بما يعظم التدفقات المالية.
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