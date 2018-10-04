ماونتن فيو: الشركات لم يتح لها الوقت للدعاية بسيتى سكيب دبى

ماونتن فيو 4458





المال - خاص



قال مراون فريد، مدير تسويق بشركة ماونتن فيو للتطوير العقارى، إن الشركة تطرح مشروعين رئيسيين بمعرض سيتى سكيب جلوبال 2018 بدبى، وهما مشروعا الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية "آى سيتى" أكتوبر والتجمع الخامس، والمقام كل منهما على 500 فدان،



كما تطرح الشركة عددا من الوحدات فى مشروعاتها الأخرى بالساحل الشمالى والعين السخنة والسادس من أكتوبر منها مشروعات جاهزة للتسليم.



وأشار لـ"المال" إلى أن الشركة توفر أساليب سداد متنوعة ومختلفة للمشروعات، لافتا إلى أنها عملت فى السوق المصرية منذ 13 عاما نفذت خلالها أكثر من 13 مشروعا، منها 8 مشروعات حققت إعاشة كاملة والباقى قيد التسليم والتنفيذ.



وأوضح أن مشروعى أكتوبر والتجمع الخامس اللذين يتم تنفيذهما بالشراكة مع وزارة الإسكان يتم العمل بهما على قدم وساق لسرعة الإنجاز والتسليم فى التوقيات المحددة والمتعاقد عليها، أسوة بمشروعات الشركة.



وأضاف أن معرض سيتى سكيب دبى العام الحالى به عدد من الإيجابيات، وهو تواجد جناح مصرى ضخم يشمل عددا كبيرا من الشركات العقارية، والتى تطرح مشروعات قوية ومميزة مما أسهم فى تسليط الضوء على مصر والقطاع العقارى به وجذب أنظار شرائح مختلفة من العملاء من جنسيات متنوعة، لافتا إلى أن المنطقة العربية أصبح لديها اهتمام كبير بتملك العقارات فى مصر فى ضوء جاذبية الأسعار والمشروعات المميزة التى تم تنفيذها.



وأوضح أن هناك سلبيات للعام الجارى منها عدم توافر وقت كافٍ قبل فترة المعرض لإتاحة فرص للشركات عمل الدعاية الكافية والتحضير للمعرض، متوقعًا أن يشهد العام المقبل تحضيرا أفضل من قبل الشركات وتواجد عدد أكبر منها.



ولفت إلى أن وجود وزارة الإسكان فى جناح مع الشركات المصرية منحها ثقلا ودعم مصداقيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية.



وأشار إلى أن العام الحالى يلاحظ به انخفاض عدد الشركات العربية المتوقع تواجدها فى المعرض بنسبة حوالى 25 % عن الأعوام الماضية وهو أمر يحدث بمختلف الدول العربية والتى تشهد هدوءًا وانتعاشًا فى الطلب على على العقار وخاصة دبى والتى تشهد طلبًا متغيرا.



