تويوتا وسوفت بنك تحققان مكاسب رغم هبوط نيكي لأدنى مستوى

خالد بدر الدين





صعدت أسعار أسهم شركة تويوتا موتورز اليابانية بأكثر من 0.6% فى ختام التعاملات اليوم الخميس ببورصة طوكيو، بعد أن أعلنت أنها تحالفت مع مجموعة سوفت بنك لتطوير خدمات السيارات المعتمدة على تكنولوجيا القيادة الذاتية، مما ساعد على ارتفاع سهم شركة سوفت بنك 3.1% أيضًا.





ذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم شركات السيارات انتعشت، اليوم؛ بفضل الاتجاه لإنتاج السيارات ذاتية القيادة، ومنها سهم شركة هوندا موتور الذى كسب حوالى 0.2%، بعد أن قالت إنها ستستثمر 2.75 مليار دولار، وتأخذ حصة قدرها 5.7% في وحدة جنرال موتورز للسيارات ذاتية القيادة.





ومع ذلك تراجع، اليوم الخميس، مؤشر نيكي القياسى لكبرى الشركات اليابانية بأكثر من 0.6% لينزل إلى 23975.62 نقطة ليسجل المؤشر القياسي أدنى مستوياته منذ 27 سبتمبر مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح بعد موجة صعود رفعت المؤشر إلى أعلى مستوى منذ 27 عامًا، بينما قال المحللون إن المعنويات تراجعت في أواخر الجلسة بسبب الأداء الضعيف للأسهم الآسيوية، وسط مخاوف من تنامي تكاليف الاقتراض ومؤشرات على تراجع لاحق للأسهم في نيويورك.





وقال ماساشي أودا، المدير العام في شركة سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول، إن الأسهم الآسيوية كانت ضعيفة بوجه عام؛ بسبب قوة الدولار وارتفاع العوائد الأمريكية، لكن انخفاض السوق اليابانية خفف منه بعض الشيء تراجع الين، لكنه يعزز فرص زيادة أرباح الشركات اليابانية.





ومن الأسهم التى تعرضت لخسائر، اليوم، سهم شركة فاست للتجزئة ذو الثقل على المؤشر، والذي ارتفع 2% الأسبوع الماضي، لكنه انخفض، اليوم، 0.9% بسبب جني الأرباح مما حذف 20 نقطة كاملة من مؤشر نيكي.