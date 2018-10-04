عز العرب توقع عقد وكالة لتصنيع منتجات TVS بمصر

المال - خاصوقعت شركة عز العرب عقد اتفاق مع شركة TVS الهندية، لتصبح بمقتضاه وكيلا حصريا للعلامة بمصر.وأعلنت الشركة في بيان لها: عن إنشاء شركة العز لتصنيع النقل الخفيف، وهى شركة جديدة مستقلة تأسست في شهر أغسطس الماضى وتستهدف أنشطة التصنيع والتجميع المحلى باستثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه.وأضافت أن شركة العز لتصنيع النقل الخفيف ستبدأ نشاطها التصنيعى بتجميع منتجات علامة TVS الهندية، وهى العلامة التجارية التابعة لشركة تى في إس موتور كومبانى المتخصصة في صناعة الدراجات النارية والسكوترز والتوك توك.ويشمل عقد الوكالة كل عمليات الاستيراد بالإضافة إلى بدء التجميع المحلى لمنتجات TVS بالسوق المصرية من خلال شركة العز لتصنيع النقل الخفيف، وسوف تبدأ الشركة الجديدة في تسويق وبيع كل موديلات TVS من الدراجات النارية والسكوترز والتوك توك خلال الربع الأول من عام 2019.وأضاف البيان: "كما تسعى شركة عز العرب للتوسع مستقبلا في التصنيع والتجميع لعدد كبير من المنتجات الأخرى من خلال شركة العز لتصنيع النقل الخفيف، خاصة في ظل توجهات الدولة نحو تشجيع الصناعة المحلية".يذكر أن علامة TVS هي ثالث أكبر ماركة للدراجات النارية والسكوترز والتوك توك بالهند بعد علامتى هيرو وهوندا، وتعد شركة تى في إس موتور كومبانى هي أكبر شركات مجموعة TVS بعائدات تزيد على 2,1 مليار دولار في عام 2018، بينما تزيد عائدات المجموعة بأكملها على 9 مليارات دولار.وتأسست المجموعة عام 1978، ويبلغ حجم إنتاج شركة TVS نحو 5 ملايين دراجة ثنائية العجلات سنويا مع طاقة إنتاجية قدرها 1,2 مليون دراجة ثلاثية العجلات سنويا، وتمتاز الشركة بتنوع ضخم في قائمة المنتجات التي توفرها لعملائها بالسوق الهندية والعالمية.