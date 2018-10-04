ميناء دمياط يستقبل 3061 طن أرز ويصدر 6520 طن ملح

يُذكر أن الميناء استقبل 3 قطارات لنقل الغلال والحبوب، حيث وصل فى الساعة الـ6 صباح أمس الأربعاء، القطار رقم 2471، وقام بتحميل 1384 طنًّا من القمح، وغادر فى تمام الساعة الـ9 من صباح نفس اليوم. ووصل في الساعة 12:30 صباح اليوم الخميس القطار رقم 2478، وقام بتحميل 1330 طنًّا من القمح، وغادر في تمام الساعة الـ3 من صباح اليوم. ووصل في الساعة الـ3 صباح اليوم القطار رقم 2474 وقام بتحميل 1315 طنًّا من القمح، وغادر في تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم.