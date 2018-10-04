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نقل وملاحة
ميناء دمياط يستقبل 3061 طن أرز ويصدر 6520 طن ملح
الخميس 04 أكتوبر 2018 07:02 م
ميناء دمياط
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ميناء دمياط
محمود محسن
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة أرز تزن 3061 طنًّا، فيما غادر 5 سفن بضائع عامة.
وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6520 طن ملح و5200 طن يوريا و6816 طن فوسفات و1200 طن مولاس. كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 237 حاوية مكافئة، وحركة الوارد 187 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2067 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3061 طن أرز و7844 طن ذرة و11551 طن حديد و9000 طن قمح و5900 طن خردة و1704 أطنان عدس.
وأوضح المركز أنه غادر الميناء 896 شاحنة، بحمولة إجمالية قدرها 49056 طنًّا من البضائع العامة، منها 119 سيارة نقل محملة بـ6118 طن قمح. وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178036، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 97226 طنًّا.
يُذكر أن الميناء استقبل 3 قطارات لنقل الغلال والحبوب، حيث وصل فى الساعة الـ6 صباح أمس الأربعاء، القطار رقم 2471، وقام بتحميل 1384 طنًّا من القمح، وغادر فى تمام الساعة الـ9 من صباح نفس اليوم. ووصل في الساعة 12:30 صباح اليوم الخميس القطار رقم 2478، وقام بتحميل 1330 طنًّا من القمح، وغادر في تمام الساعة الـ3 من صباح اليوم. ووصل في الساعة الـ3 صباح اليوم القطار رقم 2474 وقام بتحميل 1315 طنًّا من القمح، وغادر في تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم.
ميناء دمياط
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