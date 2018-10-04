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ثقافة وفنون
مجد القاسم يحتفل بنصر أكتوبر بأغنية الأرض
الخميس 04 أكتوبر 2018 07:36 م
النجم مجد القاسم وايمن نور الدين
أخر الأخبار
النجم مجد القاسم وايمن نور الدين
أحمد حمدي
بشكل مختلف عن الأغنيات الوطنية التقليدية .. إنتهى المطرب السورى "مجد القاسم" مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الأرض"، وهى أغنية تتحدث عما تتميز به مصر من الجانب الروحى و إرتباط الأنبياء والرسل بها عبر التاريخ، حيث إرتبطت الحضارة الإنسانية من جهة و بالرسالات السماوية من جهة أخرى.
أغنية "الأرض" من كلمات وألحان الكاتب الصحفى "أيمن نورالدين"، وتوزيع الفنان " أحمد عبد العزيز " إخراج المخرج محمد دنيا، وسوف تطرح الأغنية فى تلك المناسبة الوطنية على مختلف الإذاعات والمحطات الغنائية، إلى جانب عرضها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
مزيكا
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