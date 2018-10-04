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سيـــاســة
السفير الكوري في القاهرة: 40 شركة كورية تعمل بمصر
الخميس 04 أكتوبر 2018 06:31 م
يون يو شيون، سفير كوريا الجنوبية بمصر
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يون يو شيون، سفير كوريا الجنوبية بمصر
سمر السيد
قال سفير كوريا الجنوبية لدي القاهرة يون يو تشول، إن كوريا ومصر تربطهما صداقة وطيدة منذ فترة زمنية طويلة وذلك على الرغم من أن العلاقات الرسمية بدأت متأخرة في عام 1995.
وقال تشول في كلمته باحتفالية العيد الوطني الذي نظمته السفارة أمس، إنه أعلن في أول مؤتمر صحفي بعد وصوله مباشرة إلى القاهرة، أن بلاده تقدر مصر تقديرا كبيرا، ليس فقط من أجل لمجدها التاريخى وحضارة الأهرامات وأبو الهول ولكن أيضا للدور الهام الذي تلعبه مصر فى السلم والأمن الإقليميين ولمجتمعها المثالي المنفتح وللتسامح والتنوع الذى تحظى به.
وأضاف :شهدت علاقاتنا الثنائية تطورا سريعا، لاسيما بعد الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كوريا في مارس 2016،والتى تم فيها تبنى الشراكة التعاونية الشاملة،.
وقال إنه على مستوى الدبلومسية الدولية، تعتبر الدولتان شركاء مقربين. فكوريا تدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر من خلال برنامج تبادل المعرفة المحدد الأهداف الخاص بها مع أهداف محددة وكذلك التعاون فى المجال المالي مثل اتفاقنا لتوفير قطارات لخط المترو الخامس.
وذكر أنه حاليا يعمل فى مصر حوالي 40 شركة كورية، منها مصانع سامسونج وإل جي اللتان تبلغ قيمة صادرتهما من منتجات تحمل شعار "صنع فى مصر" 500 و200 مليون دولار على التوالى لكل شركة. وهناك مصنع الشركة المصرية لتكرير البترول ERC في مسطرد، الذى تبنية شركة جى آس الكورية والذى سيوفر 50٪ من استهلاك وقود الديزل فى مصر.
وعلى صعيد التبادل الثقافي النابض بالحياة، والذى يستمتع فيه العديد من الشباب المصري بأغاني ورقصات K Pop، وكذلك الدراما الكورية التى تعرض فى التليفزيون المصرى. كما يقبل العديد من المصريين عل تعلم اللغة الكورية. بالإضافة إلى أن هناك 35000 مصري يمارسون رياضة التايكوندو، الرياضة الكورية الوطنية. والقائمة تطول وتطول.
اقتصاد مصر
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