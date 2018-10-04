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بورصة وشركات
المنصورة للدواجن تتقدم للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال
الخميس 04 أكتوبر 2018 06:29 م
البورصة المصرية 1
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البورصة المصرية 1
رجب عز الدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة المنصورة للدواجن تقدمت إليها بمستندات قيد زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 72.3 مليون جنيه إلى 81.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8.8 مليون جنيه، كما تقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل المحل القانونى والمركز الرئيسى.
توزع الزيادة على 2.2 مليون سهم، بقيمة اسمية للسهم 4 جنيه، تمويلًا من حصة المساهمين فى أرباح عام 2017 وفقًا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2017.
البورصة المصرية
المنصورة للدواجن
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