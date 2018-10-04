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ثقافة وفنون
بالصور.. ندوة لدُريد لحام على هامش مهرجان الاسكندرية السينمائي
الخميس 04 أكتوبر 2018 07:32 م
النجم السوري دريد لحام
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النجم السوري دريد لحام
أحمد حمدي
أقيمت ندوة للنجم السوري دُريد لحام، اليوم، على هامش مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته ال34.
وأقيمت الندوة عقب عرض الفيلم السوري "دمشق حلب" ، وحضرها دريد لحام ومخرج العمل باسل الخطيب ، وكندة حنا. .
كما حرص على الحضور عدد من نجوم ونجمات الفن في مقدمتهم ليلى علوي ولبلبة والهام شاهين ، وسوزان نجم الدين ورجاء الجداوي ، ومنال سلامة ، ومدير التصوير رمسيس مرزوق ، وغيرهم. .
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