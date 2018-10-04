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ترشيح اللواء أبو بكر الجندى لعضوية مجلس إدارة بنك SAIB
الخميس 04 أكتوبر 2018 06:19 م
أبو بكر الجندي
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أبو بكر الجندي
رجب عزالدين
أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب" عن ترشيح اللواء أبوبكر محمود الجندى عضوا بمجلس الإدارة ممثلا لحصة المصرف العربى الدولى.
وقال البنك فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس إن هذا الترشيح مازال ينتظر موافقة البنك المركزى المصرى.
وتقلد اللواء أبو بكر الجندى رئاسة عدد من الأجهزة والوزارات الحكومية ، مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اضافة إلى تقلده منصب وزير التنمية المحلية حتى يونيو 2018.
واعتمد البنك المركزى فى أغسطس الماضى تشكيل مجلس إدارة البنك لدورة انعقاد (2018 – 2021)، برئاسة طارق محمد بدوي الخولي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر السابق .
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