بالصور|المعلم يصل النمسا لتولي مهام المستشار الفني لنادي ماورفيرك

وصل حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني إلي العاصمة النمساوية فيينا،لتولي مهام عملة في نادي ماورڤيرك النمساوي المملوك لرجل الأعمال المصري مصطفي النمر.وكان شحاتة قد تعاقد منذ شهر مع النادي النمساوي للعمل مستشارًا فنيًا للنادي الذي يلعب في دوري الدوجة الثانية وينافس بقوة علي الصعود.كمااستقبل المعلم، مجلس ادارة ماورڤيرك برئاسة مصطفي النمر، وعدد من أفراد الجالية المصرية، بالإضافة إلي بعض مسئولي السفارة المصرية في فيينا.وأجري شحاتة عدد من اللقائات التلفيزيونية مع وسائل الإعلام هناك، خاصة وأن الجميع هناك يعلم بتاريخ شحاتة الذي حصل علي ٣ نسخ من كأس الأمم الإفريقية متتالية مع المنتخب المصري.وغادر المستشار الفني لماورڤيرك إلي فندق إقامته فيينا، علي أن يحضر أول مباراة للفريق النمساوي غدًا الجمعة أمام مانسدورف، وذلك لمعرفة أهم احتياجات الفريق والوقوف علي نقاط القوة والضعف في إطار رحلة البحث عن الصعود للدوري النمساوي.