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بنـــوك
عوائد أذون الخزانة لأجل 6 أشهر وعام تقترب من 20%
الخميس 04 أكتوبر 2018 06:18 م
البنك المركزى
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البنك المركزى
رويترز
أظهرت بيانات من البنك المركزي استمرار صعود متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 6 أشهر وعام في عطاء يوم الخميس.
وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 19.85% من 19.81% في العطاء السابق في حين ارتفع متوسط عائد أذون 357 يوما إلى 19.686% من 19.62%.
وباعت مصر اليوم أذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 11.405 مليار جنيه (638.6 مليون دولار) في حين كانت تستهدف بيع أذون بقيمة 9.50 مليار جنيه، وباعت أذونا لأجل عام بقيمة 11.301 مليار جنيه ارتفاعا من الرقم المستهدف البالغ 9.250 مليار.
وقال متعاملون في سوق أدوات الدين لرويترز، إن البنوك طلبت متوسط عائد بين 19.85 و19.95% على أذون الستة أشهر وبين 19.70 و19.80% على الأذون لأجل العام.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية يوليو 2018. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
وتبلغ حاجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.
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