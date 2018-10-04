المركزي السودانى: السماح باستيراد 19 سلعة بعد إلغاء قيودها

البنك المركزي السوداني

خالد بدر الدين



أعلن محمد خير الزبير، محافظ البنك المركزي السوداني، أن الحكومة ستلغي قيود الاستيراد التي فرضتها العام الماضي على 19 سلعة غذائية ومواد أخرى، وذلك في إطار حزمة إجراءات اقتصادية أُعلنت اليوم الخميس.



وذكرت وكالة رويترز إن الحكومة السودانية كانت وضعت القائمة - التي تشمل منتجات لحوم وأسماك وأطعمة طازجة - في ديسمبر الماضى في محاولة لتقليص العجز وحماية الجنيه السوداني.