وزير النقل: أزمة قرار 800 شبيه بمشكلة المترو في ثبات سعر الخدمة

هشام عرفات وزير النقل

مدحت إسماعيل:



وصف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، علي تعليقات المجتمع الملاحي علي قانون 800 لسنة 2016 لمزاولة الأنشطة الملاحية ورسوم الانتفاع، بأنه شبيه بمشكلة "تذكرة المترو"، فيما يخص ثابت أسعار الخدمات.



وقال عرفات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن إيرادات المواني هي أساسا من الخدمات المقدمة للشركات، ورسوم حق الانتفاع، والأراضي التي يتم طرحها علي الشركات، متابعا هذه الخدمات يتطلب أن تكون وفقا لأسعار مناسبة.



وتابع: الرسوم مناسبة حاليا للخدمات، لكن الأزمة التي حدثت تتمثل في التطبيق المفاجئ للقرار، موضحا أن هذه القرارات أُعدت من 2003 وتم تطبيقها في خلال 2015.



ولفت وزير النقل إلى أنه تم مراجعة المشاكل وعقد جلسات مع الأطراف المعنية بحضور الرقابة الإدارية، وتم حل جميع المشاكل المقدمة، مؤكدا أنه لن تكون هناك زيادة في حصيلة الإيرادات علي حساب الشركات.