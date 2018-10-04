آل الشيخ: سأزور السودان لمزيد من الاستثمار الرياضي

أحمد صبرىقال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، وأحد مستثمري نادى بيراميدز، إنه سيقف خلف دولة المغرب فى حقها فى استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا أنه سيزور السودان لمزيد من الاستثمار الرياضي.وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا؛ فهي الأجهز والأقدر على ذلك، وإن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك...فأهلاً بالسودان وأهله.