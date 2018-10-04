الزمالك يكشف طريقة حل أزمة خصم النقاط

فريق الزمالك

علي المصري



كشف مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قيامه بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بشأن حل أزمة المستحقات المتأخرة على النادي للاعبين الأجانب، ونادي ماريتمو البرتغالي .



وأوضح إن النادي له مستحقات لدى الجبلاية، طالب بدفعها لكل هذه الغرامات، وحل الأزمة، وإغلاق هذا الملف نهائيا، مشددا على عدم وجود أي خصم نقاط على الزمالك كما يتردد مؤخرا .