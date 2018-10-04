صدمة إسرائيلية بعد اكتفاء مصر ذاتياً من الغاز الطبيعي

الغاز الإسرائيلي





عادل عبد الجواد



تلقت شركات الغاز في إسرائيل صدمة، بعد أن أعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وقررت وقف الاستيراد بعد آخر شحنة تلقتها البلاد الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، ما سيمكنها من التوسع في التصدير، وستكون الأردن أولى الدول المستوردة.



وقال موقع "ذا ماركر"، الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن مصر وافقت على تصدير 2.6 مليار متر مكعب سنوياً إلى شركة الكهرباء الأردنية، مشيرا إلي أن هذا المبلغ المذكور يشكل تهديدا لحجم مشتريات الغاز من خزان "ليفيتان" الإسرائيلي.



وتساءل الموقع الإسرائيلي حول مدى تمكن شركتى نوبل للطاقة وديلك للحفر، من تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.



وأشار إلي أن تصريحات مسؤول في وزارة النفط المصرية الأسبوع الماضي، أفادت بأن مصر اختتمت 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا لشركة الكهرباء الأردنية (NEPCO)، وذكر "ذا ماركر" أن هذا مبلغ كبير يعادل 2.6 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً - 75٪ من الاستهلاك السنوي للغاز من قبل شركة الكهرباء الأردنية.



ويعود تصدير الغاز المصري إلى الأردن لاتفاقية وقعها الجانبان عام 2004 تستمر لمدة 15 عاما، بكميات 250 مليون قدم مكعب يومياً، إلا أن خط الغاز تعرض لعمليات تفجيرية عقب ثورة 25 يناير 2011، قبل أن يتوقف ضخ الغاز نهائياً عام 2012.

