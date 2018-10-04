أحمد شلبى : مصر تملك فرصا استثمارية فى القطاع العقارى لامثيل لها





رسالة دبى - بدور إبراهيم:قال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لـشركة "تطوير مصر" إن مشاركة مصر فى معرض سيتى سكيب جلوبال 2018 بجناح ضخم على رأسه وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وكذلك شركات تطوير عقارى كبرى يبعث رسالة للعالم بقوة القطاع العقارى المصرى والشركات العاملة فيه.وأشار لـ "المال" على هامش معرض "سيتى سكيب جلوبال" المنعقد فى دبى، إن مصر ودبى هما الدولتان اللتان شاركت حكوماتهما خلال النسخة الحالية من المعرض والأكبر حجما بين الدول المشاركة، بما يمنح ثقلا وقوة للتواجد، موضحا ان مصر تمتلك فرصا استثمارية كبرى فى القطاع العقارى لامثيل لها بين دول العالم.ولفت إلى أنه برغم قلة الشركات المشاركة فى "سيتر سكيب دبى" نتيجة الأوضاع الاقتصادية فى دبى والمحيط العربى إلا أن المشاركة المصرية والتواجد حقق العديد من الأهداف الإيجابية ومنها تعريف العالم أجمع بالفرص الاستثمارية، واستقطاب شرائح وقاعدة جديدة من العملاء من مختلف دول العالم.وأوضح أن المشاركة المقبلة بالطبع ستشهد الاستفادة من التجربة الحالية وتعظيم الإيجابيات وتلافى السلبيات، فمن المتوقع اختيار موقع أفضل داخل المعرض للجناح المصرى، وعمل دعاية أقوى وأفضل، كما ستدرس الشركات كيفية تطوير المنتجات والعمل على جذب شرائح متنوعة من العملاء والزائرين.وأضاف أن الشركة تشارك فى المعرض بمشروعاتها الثلاثة، وهى "بلوم فليدز" مستقبل سيتى، و"فوكا باى" الساحل الشمالى، و"المونت جلالة" العين السخنة.