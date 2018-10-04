البنك الياباني للتعاون الدولي يبدى استعداده لتمويل مشروعات الكهرباء

عمر سالم









استقبل، اليوم الخميس، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعثة البنك اليابانى للتعاون الدولى JBIC؛ لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين قطاع الكهرباء والبنك.





وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك اليابانى للتعاون الدولى JBIC حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء بإدارة مشروعاته على أرض مصر.





وأشادت بعثة البنك بعمق العلاقات والشراكة القوية بين البنك والحكومة المصرية وخاصة إنجازات قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادى.





وأشار الدكتور شاكر، خلال الاجتماع، إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، والنجاح الذى حققه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى على خلفيةِ الاستقرار السياسي ومن خلال اتخاذ عددٍ من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بالقطاع في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة.





وأضاف أنه كان من أهم ثمار هذه السياسات في القطاع القضاء نهائيًّا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث يصل إجمالى القدرات الكهربائية التى سيتم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة حتى نهاية هذا العام إلى ما يزيد على 25 ألف ميجاوات.





كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للتصنيع المحلى، موضحًا أن التصنيع المحلى يغطى حاليًّا متطلبات التوزيع ومعظم متطلبات النقل، مضيفًا أنه كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100% من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت، بالإضافة إلى 42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، من خلال قاعدة صناعية كبيرة.





وبلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حاليًّا 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى 40% لمحطات الرياح، و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية.





وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.





وأوضح أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم على مستوى الجمهورية للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة.





ونوه ب أن القطاع يُولي أهمية كبرى للتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات المحولات وتطويرها، ورفع كفاءة المحطات القديمة.





وأشادت بعثة البنك اليابانى للتعاون الدولى JBIC بالمجهودات التى تبذلها الحكومة المصرية، خاصة إنجازات قطاع الكهرباء فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادى.





وأعربت بعثة البنك عن اهتمام البنك للمساهمة الفعالة للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتدعيم شبكة النقل، وتحسين كفاءة الطاقة.





ويأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.





وأكد شاكر استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات جميع القطاعات من التغذية الكهربائية.