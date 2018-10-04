EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الزمالك والجبلاية يقتربا من إنهاء أزمة خصم النقاط
الخميس 04 أكتوبر 2018 05:38 م
الزمالك يتخطى القادسية ويصعد لثمن نهائي كأس زايد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مرتضى منصور يكشف عن صفقة القرن لنادى الزمالك
مرتضي منصور: موجوع لما يحدث فى نادى الزمالك
مرتضى منصور : محافظ الجيزة "مفتري" وما فعله بنادى الزمالك بلطجة
بيان نارى من أحمد سليمان بعد منعه من دخول نادى الزمالك
الزمالك يكرم حمادة إمام بإطلاق اسمه على شارع النادى
وصول صناديق الجمعية العمومية بالزمالك لمقر النادى
مستندات جديدة قد تصعد بنادى الزمالك إلى نصف نهائى أبطال أفريقيا
ميدو يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لفرق الناشئين فى نادى الزمالك..تعرف عليها
الزمالك : الفيفا لم يرفض شكوى النادى ضد فيتا كلوب
الزمالك يتخطى القادسية ويصعد لثمن نهائي كأس زايد
علي المصري
حرص رئيس مجلس إدارة الزمالك على طمأنة جماهير القلعة البيضاء، بخصوص عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخصم نقاط من ناديه ، مؤكدا بأنه لا يوجد أي خصم للنقاط من رصيد فريق الكرة بالدوري الممتاز ، كما أشيع خلال الساعات الماضية .
وأوضح رئيس الزمالك ، بانه قام بإجراء اتصال هاتفي مع المهندس هاني ابوريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، لإنهاء تلك الأزمة وحلها بشكل سريع .
وكشف انه سيصدر بيان مشترك بين الزمالك والجبلاية، بعد قليل ، يوضح كافة الاجراءات والاتفاقات التي تمت في تلك الأزمة .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا