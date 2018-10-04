الزمالك والجبلاية يقتربا من إنهاء أزمة خصم النقاط





حرص رئيس مجلس إدارة الزمالك على طمأنة جماهير القلعة البيضاء، بخصوص عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخصم نقاط من ناديه ، مؤكدا بأنه لا يوجد أي خصم للنقاط من رصيد فريق الكرة بالدوري الممتاز ، كما أشيع خلال الساعات الماضية .وأوضح رئيس الزمالك ، بانه قام بإجراء اتصال هاتفي مع المهندس هاني ابوريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، لإنهاء تلك الأزمة وحلها بشكل سريع .وكشف انه سيصدر بيان مشترك بين الزمالك والجبلاية، بعد قليل ، يوضح كافة الاجراءات والاتفاقات التي تمت في تلك الأزمة .