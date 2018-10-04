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سيـــاســة
محافظ مطروح يشارك في مبادرة السيسي ويجري تحاليل فيروس سي بسيوة
الخميس 04 أكتوبر 2018 05:35 م
اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح يتفقد بدء تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوري
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اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح يتفقد بدء تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوري
معتز محمود
أجرى اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح بمستشفي سيوة المركزي، تحليل الكشف عن فيروس "سي"، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على الفيروس في مصر بحلول عام 2020، وبمشاركة عمد ومشايخ واحة سيوة .
واطمأن المحافظ على سير العمل بمستشفي سيوة المركزي ، موجهًا بتوفير كافة احتياجات العاملين به، ومطالبًا بتكثيف حملات التوعية والحملات الإعلامية لحث المواطنين على المشاركة في المبادرة.
ولفت الغرابلي إلى أن الحملة تهدف القضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية مثل السمنة والسكر والضغط، وكل ذلك مجانًا.
وأضاف أنه سيتم توجيه المصابين لمراكز علاج الفيروسات الكبدية لتلقي العلاج بالمجان، وأن الحملة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مفهوم الكشف المبكر عن الأمراض، والحد من انتشارها، وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب.
الفيروسات
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