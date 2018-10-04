محافظ مطروح يشارك في مبادرة السيسي ويجري تحاليل فيروس سي بسيوة





معتز محمودأجرى اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح بمستشفي سيوة المركزي، تحليل الكشف عن فيروس "سي"، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على الفيروس في مصر بحلول عام 2020، وبمشاركة عمد ومشايخ واحة سيوة .واطمأن المحافظ على سير العمل بمستشفي سيوة المركزي ، موجهًا بتوفير كافة احتياجات العاملين به، ومطالبًا بتكثيف حملات التوعية والحملات الإعلامية لحث المواطنين على المشاركة في المبادرة.ولفت الغرابلي إلى أن الحملة تهدف القضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية مثل السمنة والسكر والضغط، وكل ذلك مجانًا.وأضاف أنه سيتم توجيه المصابين لمراكز علاج الفيروسات الكبدية لتلقي العلاج بالمجان، وأن الحملة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مفهوم الكشف المبكر عن الأمراض، والحد من انتشارها، وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب.