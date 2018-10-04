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بورصة وشركات
رأس المال السوقي للبورصة يخسر 19 مليار جنيه الأسبوع الحالي
الخميس 04 أكتوبر 2018 05:46 م
البورصة المصرية 2
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البورصة المصرية 2
أسماء السيد
خسرت رأس المال السوقي للبورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالي، نحو 19.3 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت 2.4%.
وتراجع أداء المؤشر الرئيسي، خلال ذلك الأسبوع، بنسبة بلغت 3.6% مسجلًا 14105 نقاط، وتصدّر قطاع الكيماويات أداء القطاعات الأكثر نشاطًا خلال الفترة.
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