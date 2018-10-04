زوار سيتى سكيب جلوبال: الجناح المصرى الأفضل والشركات المصرية الأكثر





25 - 30 % انخفاضا فى عدد الشركات المشاركة ..والشركة المنظمة لم تقم بواجبها فى الدعايةرسالة دبى - بدور إبراهيم:خلال فعاليات اليوم الثانى من معرض "سيتى سكيب جلوبال 2018" المنعقد فى دبى، والذى تشارك فيه مصر بجناح يضم وزارة الإسكان وأكثر من 18 شركة تطوير عقارى للمرة الأولى، رصدت "المال" مع مطورين عقاريين ورواد دائمين للمعرض ، من مستثمرين و عملاء عرب وأجانب، مثلوا 7 جنسيات، إيجايبات وسلبيات النسخة الحالية من المعرض والذى تستمر فعاليته حتى اليوم.وأكدت الأراء انخفاض أعداد الشركات فى النسخة الحالية بنسبة 25 إلى 30 % فلم يتواجد عدد كبير من الشركات الحريصة على التواجد بشكل دورى وأرجعوا ذلك إلى هدوء الأوضاع الشرائية والإقبال على العقارات فى العديد من الدول ومنها الإمارات.واعتبروا أن توقيت المعرض هذا الحالى يعد الأغرب إذ يقام عادة "سيتى سكيب" فى أيام العطلات الأسبوعية، لكن النسخة الحالية تمت إقامتها فى منتصف الأسبوع ، مما حرم قطاعا كبيرا من العملاء من زيارة المعرض، خاصة وأن فعالياته تنتهى فى السابعة مساء.وأعرب عدد كبير من العملاء عن مفاجأتهم بوجود جناح مصرى فى المعرض، منتقدين عدم عمل أى دعاية من قبل الشركة المنظمة للجناح المصرى، سواء فى شوارع دبى أو خارجها.ورغم نقص الدعاية فقد حظى الجناح المصرى بإشادة وإقبال كبير من جانب العملاء الأجانب والعرب، والذين أعربوا عن عدم توقعهم وجود مشروعات بذلك الحجم فى السوق المصرية، وأجمعوا على أن المشروعات المصرية الأفضل وعدد الشركات المتواجدة الأكثر.وتتطلب مشاركة مصر فى المعارض الدولية المقبلة التركيز على التزام الشركات المنظمة بعمل الدعاية الكافية وكذلك اختيار مواقع أكبر.