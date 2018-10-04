أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

زوار سيتى سكيب جلوبال: الجناح المصرى الأفضل والشركات المصرية الأكثر

مؤتمر سيتى سكيب دبى
مؤتمر سيتى سكيب دبى
أخبار متعلقة
small-img
جناح طلعت مصطفى يستحوذ على اهتمام زوار "سيتى سكيب دبى"
small-img
"تطوير مصر" : انعقاد "سيتى سكيب جلوبال بدبى" منتصف الأسبوع أثر على الحضور
small-img
الجناح المصرى يخطف أنظار رواد سيتى سكيب جلوبال
مؤتمر سيتى سكيب دبى

 25 - 30 % انخفاضا فى عدد الشركات المشاركة ..والشركة  المنظمة لم تقم بواجبها فى الدعاية 
 
رسالة  دبى - بدور إبراهيم:

خلال فعاليات اليوم الثانى من معرض "سيتى سكيب جلوبال 2018" المنعقد فى دبى، والذى تشارك فيه مصر بجناح يضم وزارة الإسكان وأكثر من 18 شركة تطوير عقارى للمرة الأولى، رصدت "المال" مع  مطورين عقاريين ورواد دائمين للمعرض ، من مستثمرين و عملاء عرب وأجانب، مثلوا 7 جنسيات، إيجايبات وسلبيات النسخة الحالية من المعرض والذى تستمر فعاليته حتى اليوم.

وأكدت الأراء انخفاض أعداد الشركات فى النسخة الحالية بنسبة 25 إلى 30 % فلم يتواجد عدد كبير من الشركات الحريصة على التواجد بشكل دورى وأرجعوا ذلك إلى هدوء الأوضاع الشرائية والإقبال على العقارات فى العديد من الدول ومنها الإمارات.

واعتبروا أن توقيت المعرض هذا الحالى يعد الأغرب إذ يقام عادة "سيتى سكيب" فى أيام العطلات الأسبوعية، لكن النسخة الحالية تمت إقامتها فى منتصف الأسبوع ، مما حرم قطاعا كبيرا من العملاء من زيارة المعرض، خاصة وأن فعالياته تنتهى فى السابعة مساء.

وأعرب عدد كبير من العملاء عن مفاجأتهم بوجود جناح مصرى فى المعرض، منتقدين عدم عمل أى دعاية من قبل الشركة المنظمة للجناح المصرى، سواء فى شوارع دبى أو خارجها.

ورغم نقص الدعاية فقد حظى الجناح المصرى بإشادة وإقبال كبير من جانب العملاء الأجانب والعرب، والذين أعربوا عن عدم توقعهم وجود مشروعات بذلك الحجم فى السوق المصرية، وأجمعوا على أن المشروعات المصرية الأفضل وعدد الشركات المتواجدة الأكثر.
وتتطلب مشاركة مصر فى المعارض الدولية المقبلة التركيز على  التزام  الشركات المنظمة بعمل الدعاية الكافية وكذلك اختيار مواقع  أكبر.
 
 
 

سيتى سكيب جلوبال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا