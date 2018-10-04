قمة صوت مصر برعاية رئيس مجلس الوزراء





يذكر أن هاينز ماهوني قضي أغلب حياته المهنية الدبلوماسية في العالم العربي، فقد بدأ حياته المهنية في العاصمة الأردنية عمان في الفترة بين نوفمبر من عام 1981 حتي يونيو من عام 1982، وعمل كذلك في سوريا واليمن ومصر في مختلف المناصب الدبلوماسية العامة والثقافية جنبا إلي جنب مع مهام إضافية في واشنطن واسطنبول ولاهور وبون، كما عمل مستشارا للشئون العامة في السفارة الأمريكية بالقاهرة في الفترة ما بين 2005 حتي عام 2011.





لمياء كامل: الشركة ستستمر فى دعم الصورة الذهنية الايجابية لمصرفودافون ونستلة والبنك التجاري الدولي وشنايدر إلكتريك.. أبرز الحضورمحمود محيي الدين يشارك لأول مرة.. وأمل مبدي: الفعالية هامة لإظهار الايجابياتهاينز ماهوني: الجامعة الأمريكية شريك ثقافي وفني دائمألكسندر بوديروزا: أهداف التنمية لمصر 2030 تتفق ورؤية الأمم المتحدةالمرسي عزت:أعلنت لمياء كامل، المدير التنفيذي لشركة سي سي بلس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، أن القمة الدولية التي تنظمها شركتها تحت اسم "صوت مصر.. الدولة تتحدث" تسعي إلي تعريف المجتمع الدولي بإمكانات مصر المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية.وقالت "كامل" خلال عرض تفصيلي حول القمة، التي ستعقد 28 أكتوبر الجاري، والتي تعد أول منتدي دولي للعلاقات العامة، إن شركة سي سي بلس لن تتوقف عن عقد القمة في مواعيدها سنويا.وأضافت: "رغم أن المردود المادي المتحقق من عقد القمة لا يتجاوز 60 إلي 65% من التكلفة، فإن الشركة مؤمنة أن دورها المجتمعي سيستمر فى دعم الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر، والتي تستحق تكاتف جميع الجهود الحكومية والخاصة للمزيد من رفعة الوطن"، لافتة إلى أن القمة يحضرها لأول مرة، الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي.وأكدت أن القمة أصبحت صوتا حقيقيا ومتوازنا يمكن من خلاله نقل الصورة الصحيحة والحقيقة عن مصر بعيدا عن التقليل أو التهويل، مشيرة إلى أن التوصيات التي صدرت من القمتين السابقتين تم إرسالها إلي الجهات الحكومية المعنية للمزيد من تكامل الرؤي بين جميع الأطراف.وأوضحت أن الحكومة أيقنت تماما أهمية تلك القمة التي تسعي إلي إحداث تكامل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لخلق بوتقة يمكن من خلالها زيادة فاعلية التوصيات المنبثقة عن القمة، كما أن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للقمة الثالثة يعد مؤشرا مهما علي نجاح القمتين السابقتين.وأشارت إلى أن القمة تهتم بجذب العديد من الشخصيات العالمية المحركة والفاعلة في المجتمع العالمي وأيضا داخل مجتمعاتها، كما ستشهد القمة مشاركة صناع السياسات ورؤساء الشركات والمهنيين من جميع المستويات لتحديد كيفية قيادة مستقبل البلاد.وأوضحت أن 23 من كبار صناع السياسات ورؤساء الشركات سيتناولون التحديات الحالية التى تمر بها مصر وأفضل الممارسات لتحسين صورة البلاد بعد الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن القمة ستشهد مشاركة صامويل ويربيرج، المتحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة، وإلكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إضافة إلى محلل الشئون الدولية ميشيل بوكيوركيو، بما يحمله من رؤية متعمقة لما يحدث من تطورات تكنولوجية ودولية.وقالت المدير التنفيذي لشركة "سي سي بلس"، إن من بين المشاركين في القمة هذا العام: المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات الدولية، والمهندس وليد شتا، رئيس مجموعة شنايدرإلكتريك، ومعتز الحوت، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نستلة شمال وشرق إفريقيا، ودينا المفتي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز مصر، إضافة إلى متحدثين في قطاعات الموضة والفن والثقافة والاقتصاد والتكنولوجيا.ويتحدث خلال القمة: المهندس هاني محمود، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون، وأيمن باكي، مؤسس شركة باقي للضيافة، وعمر منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، والمنتج التليفزيوني طارق جنايني، وعصام يوسف كاتب ومقدم برامج تليفزيونية.وأكدت أن شركة "سي سي بلس" تواصلت مع الهيئة العامة للاستعلامات لدعوة جميع المراسلين الأجانب لتغطية القمة، بما يعمل علي نقل تفصيلي لفاعليات القمة للخارج، كما تتواصل الشركة مع الشخصيات المؤثرة عالميا؛ بهدف رسم صورة ذهنية إيجابية عن مصر بما يوضح إمكاناتها المختلفة والمتميزة.وأشارت إلي أن القمة تعمل علي إلهام وتشجيع الابتكار وتبادل المعرفة، فقد جلبت كبار القادة لتشجيع تبادل الخبرات في مختلف الصناعات وقطاعات البنوك والطاقة والاتصالات والغذاء والترفيه والسياحة، موضحة أن القمة ستشهد حضورا حكوميا متميزا، مثل الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والمهندسة راندا المنشاوي نائبة وزير الإسكان.وأشارت لمياء كامل إلى أن الشركة اكتفت فقط بثلاثة وزراء؛ لإتاحة الفرصة للمتحدثين المحليين والعالمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني لينقلوا خبراتهم ورؤيتهم إلي الحكومة المصرية، موضحة أن إنشاء جمعية أو مؤسسة تضم كيانات وشركات العلاقات العامة في مصر قد يكون ضمن التوصيات التي ستخرج بها قمة هذا العام.وأكد هاينز ماهوني، المستشار الثقافي لرئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن قمة صوت مصر.. الدولة تتحدث" تمثل تواصلا وتعارفا بين مصر والعديد من الثقافات بما يعمل علي مزيد من دفع أواصر التعاون بين مصر ومختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الجامعة الأمريكية تحتفي دوما بالرموز الفنية والثقافية المصرية، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الكاتب نجيب محفوظ، والذي تمت ترجمة العديد من أعماله إلي الإنجليزية لتعرف المجتمع الأمريكي على إبداعاته، إضافة إلى الفنان عمر الشريف، وعادل إمام.وقال ماهوني إن الجامعة الأمريكية ستحتفي بانتصارات أكتوبر في بث مباشر مع نيويورك لأوبرا، بما يؤكد أواصر التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وستدعو الجامعة 40 فرقة تعزف موسيقي الجاز إلي جانب فرق محلية بما يعمل علي المزيد من تطوير ونقل الفن والثقافة بين مصر والعديد من الدول.وأكدت أمل مبدي، المسئولة بمؤسسة مصر الخير، أن القمة تعمل علي نقل الصورة الصحيحة عن مصر، والتي شهدت العديد من الشائعات في الآونة الأخيرة.فيما قالت غادة مكادي، رئيسة قطاع التسويق بشركة كوكاكولا، إن مثل هذه القمم ترسم صورة ذهنية إيجابية عن المجتمع المصري وتحاظ علي هوية مصر.من جانبه، أكد إلكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أن رؤي مصر تتوافق مع رؤي صندوق الأمم المتحدة لعام 2030، موضحا أن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو العمل علي مواجهة الانفجار السكاني، وتنفذ الحكومة بالتعاون مع الصندوق عددا من التوصيات الهادفة إلي تقليل معدلات الإنجاب والحد من الختان ودعم المرأة.يشار إلي أن القمة الدولية للعلاقات العامة تم إطلاقها لأول مرة قبل شركة "سي سي بلس" أكتوبرمن عام 2016، وأصبحت من حينها حدثا سنويا رئيسيا للاستماع مباشرة إلى أبرز قادة الرأي والفكر والرؤي والمهنيين والمشاهير.وتشارك بالقمة عدد من الجهات منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومجموعة إكسفورد للأعمال، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، إضافة إلى جهات وهيئات كبرى محلية وعالمية.