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بورصة وشركات

جولدن سيتى:المشاركة فى المعارض الدولية تدعم رؤية الدولة في تصدير العقار

نرمين الكراني
نرمين الكراني
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نرمين الكراني


 المال خاص

قالت الدكتورة نرمين الكراني نائب رئيس مجلس إدارة شركة جولدن سيتي للتنمية العقارية والمقاولات، إن تصدير العقار مسألة حياة أو موت، لأنه يفتح أسواقا جديدة ويوفر عملة صعبة ويرفع القدرة الشرائية، ومشيرة بأن البيع للأجانب يمثل تطورا مهما يخدم القطاع العقاري بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضافت بأن المشاركة في المعارض الدولية مثل معرض سيتي سكيب المقام حالياً في دبي يعزز من قوة القطاع ويمنحه القدرة على جذب المزيد من الاستثمارات فى المشروعات القومية الكبرى ،مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة .بالإضافة إلى أن المشاركة فى هذه المعارض يدعم مبادرة الدولة فى الاتجاة لتصدير العقار.

وأوضحت أن دعم الحكومة ومشاركتها فى هذه المعارض يعطى قوة أكبر للقطاع العقاري ويعكس التكامل في التنمية العقارية بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، بما يدعم ثقة المستثمر في دخول السوق المصري ويعطى له الأمان والثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الكراني، إلى أن شركة جولدن سيتي بدأت كإحدى الشركات الصغيرة الناشئة ومع الوقت بدأت تكبر مع الطفرة الكبيرة التى شهدها السوق العقاري خلال السنوات الماضية، مع بداية تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وإطلاق المشروعات القومية ، حتى اصبحنا حالياً من الشركات المتوسطة ونسعى لأن نكون من أكبر المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة.

وأكدت  بأن استثماراتنا تجاوزت المليار جنيه في مشروعين أحداهما بواحة مدينة نصر، كومبوند هارمونى تاون، وهو أول كمبوند مغلق بمدينة نصر يتضمن عدد من المبانى الذكية الصديقة للبيئة ويتوافر بها كافة الخدمات، التى يحتاجها قاطنى الكمبوند، و من أبرز عملائنا في هذا المشروع نادى صيادلة مصر حاجزين 11 برج حوالي 561 وحدة والعلاقة بينا طيبة وهو مايرفع مستوى المكان حيث ان كافة الحاجزين من الصيادلة، مؤكدة أن تسليم الوحدات مع بداية 2020 والمشروع يضم حوالي 1000 وحدة.

وكشفت نائب رئيس مجلس إدارة جولدن سيتي، أن المشروع الثاني للشركة هو تنفيذ قرية سياحية بالغردقة "هارموني باي" قبل الجونة بخمسة كيلو مترات فى حي الوزراء، ، وهو مكون من فيلات وشاليهات ووحدات فندقية لجذب المستثمر الأجنبي للمساهمة فى تصدير العقار المصري.

 



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