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بورصة وشركات
كيف تحرك سهم القاهرة للاستثمار بأول أسبوع تداول في البورصة
الخميس 04 أكتوبر 2018 06:02 م
البورصة المصرية 2
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البورصة المصرية 2
المال - خاص
سجل سهم "القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" تراجعًا طفيفاً خلال تعاملات الأسبوع الجاري، والذي يُعد الأول له بالبورصة المصرية، إذ تم التداول عليه 4 جلسات فقط.
وتراجع السهم بنسبة بلغت 0.85% ليصل عند 4 جنيهات فقط.
وبدأ التداول على السهم بالبورصة الإثنين المنقضي الموافق الأول من أكتوبر، لينهى تعاملاته خلال ذلك اليوم صاعدًا بنسبة 18% عند 7.06 جنيه.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت مطلع الشهر الماضي على سير "القاهرة للاستثمار" فى طرح 207 ملايين سهم تمثل 37.84% من أسهمها فى البورصة.
وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية، وتمتلك سلاسل "مدارس فيوتشر للغات" بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية.
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