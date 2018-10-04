10 متغيرات ترجح كفة أسهم الأغذية و مواد البناء بالربع الأخير من العام

ارتفاع البورصة المصرية

- تأثيرات سلبية للبنوك والعقارات



- الشركات المصدرة وصاحبة الإيرادات الدولارية على رأس المستفيدين



- المؤسسات المثقلة بالديون تواصل المعاناة



منى عبدالباري



رجح بنكا استثمار فاروس وسيجما تحقيق عدد من القطاعات والأسهم المدرجة بالبورصة المصرية مكاسب في الربع الأخير من العام الحالي، بدعم 10 متغيرات للمشهد الاقتصادي، بينما على الجانب الآخر تٌمنى أسهم وقطاعات مختلفة بتداعيات سلبية جراء نفس المتغيرات.



وخلٌصت الدراسات التي أجراها بنكي الاستثمار إلى استفادة قطاعات الصناعات الغذائية، ومواد البناء والقطاع الاستهلاكي، والاتصالات والنقل، من عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، شملت تراجعات التضخم، و احتمالية استمرار أسعار الفائدة على ارتفاع، و الطروحات الحكومية، والتعافي المتوقع للصادرات والسياحية ، و خفض دعم الطاقة، و ارتفاع أسعار السلع، وموقف الخطط التوسعية للشركات.



وفي المقابل تنعكس التداعيات السلبية لنفس المتغيرات على قطاعات البنوك، والعقارات، والأدوية، وأيضا أسهم عدد من الشركاتصاحبة معدلات المديونيات المرتفعة، وعلى رأسها حديد عز وغبور أوتو، وفقا لبنكي الاستثمار .



وعلى صعيد الأسهم التي يُتوقع أن تحقق مكاسب تلك المتمتعة بإيرادات دولارية من عوائد التصدير أو التي تقوم بتحصيل جزء من عوائدها بالعملة المحلية مثل أبو قير للأسمدة، وموبكو، والاسكندرية لتداول الحاويات، و القناة للتوكيلات الملاحية، العز للسيراميك، ليسيكو.



وأيضا السويدي إليكتريك، وأوراسكوم كونستراكشون، القابضة المصرية الكويتية، القلعة للاستشارات المالية، ومصر للألمونيوم، والمالية والصناعية، والقابضة المصرية الكويتية، و النساجون الشرقيون، الإسكندرية لتداول الحاويات، القناة للتوكيلات الملاحية، إيجيترانس، البنك المصري لتنمية الصادرات، وفقا لبنكي الاستثمار.



وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس إن بنك الاستثمار قام بزيادة الوزن النسبي لقطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، و المقاولات، و القطاع الاستهلاكي، والكيماويات، بناء على المتغيرات الاقتصادية المذكورة.



وقال أبو بكر إمام، رئيس وحدة البحوث ببنك الاستثمار سيجما إن تراجعات التضخم ستكون تميمة الحظ لكافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الاستهلاكي، والصحة، والبنوك، والنقل واللوجيستيات.



ورسم بنك اسثتمار سيجما استراتيجية لأسهم السوق عقب التعويم مباشرة شملت ثلاث مراحل مختلفة تمر بها الأوراق المالية، وقطاعات السوق، كانت المرحلة الأولى فيها شهري نوفمبر، وديسمبر والتي شهدت خلالها أسهم السوق سباقا صعوديا، بدعم التعويم، خاصة وأن غالبية الأسهم شهدت ارتفاعات سعرية قوية بدعم إعادة تقييم الشركات"، وفقا لإمام.



وتابع : عام 2017 بالكامل كان هو المرحلة الثانية من الاستراتيجية المرسومة، وتم تقسيمه إلى 4 أرباع، الأول كان مفاجئا في ضوء الارتفاعات السعرية الناتجة عن تراجع العملة المحلية، والتي أدت إلى انخفاضات قوية في الطلب.



ولفت إلى استفادة المنتجين خلال هذا الربع من المخزون منخفض السعر، في الوقت الذي تم فيه بيع المنتجات المستخدم فيها بسعر أعلى، وهو ما انعكس إيجابيا على ربحية الشركات، و أبرزها السويدي، وعبور لاند.



وخلال الربع الثاني من 2017 تراجع الاستهلاك نتيجة زيادة الأسعار، وانخفضت معدلات الانتاج أيضا بسبب ارتفاع التكلفة، فيما شهد الربع الثالث نفاذ مخزونات ما قبل التعويم ذات السعر المنخفض، وبدأ الإنتاج بأسعار مرتفعة وظهر تحسن جزئي في معدلات الإنتاج والطلب، صاحبها زيادات سعرية من المنتجين، وإجراءات حكومية برفع الدعم عن الطاقة، و قفزات شديدة في التضخم، بحسب إمام.



وأشار إلى أن الربع الرابع من العام شهد امتصاص الاقتصاد لتداعيات التعويم، وتمكن المنتجين من تمرير نسبة كبيرة من الزيادات السعرية للمستهلكين، وبدأ المصنعين في التركيز على تحقيق ربحية بدلا من الاستحواذ على حصة سوقية، ومن أبرز الشركات التي حققت استفادة من هذه المرحلة كانت أبو قير، و جلوبال تيليكوم، والسويدي إليكتريك.



بينما جاء العام الحالي كمرحلة ثالثة، حيث سيشهدالربع الأخير من العام استفادة قطاعات البتروكيماويات والأسمدة من تعافي الصادرات، و كافة القطاعات من انخفاض التضخم، بينما يتأثر سلبا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بأسعار الفائدة، وكذلك العقارات والأدوية من ارتفاعات أسعار السلع.



ويوضح الجدول الأول توقعات بنك استثمار فاروس بينما يوضح الجدول الثاني توقعات سيجما

المؤشر الاقتصادي



القطاعات الرابحة



القطاعات الخاسرة



الأسهم الرابحة



الأسهم الخاسرة



تراجع التضخم



الإنشاءات مواد البناء، والصحة، الاتصالات، النقل، البنوك،



العقارات



-



-



استمرار ارتفاعات أسعار الفائدة



البنوك (بدعم عوائد أذون الخزانة)



البنوك (بضغط تراجع الإقراض)



العقارات



أبو قير للأسمدة/ موبكو/ أموك/ سيدي كرير/ الإسكندرية لتداول الحاويات/ القناة للتوكيلات الملاحية / إيجيترانس



العز الدخيلة / حديد عز ليسيكو / العز للسيراميك العربية للأسمنت / مصر للأسمنت- قنا / القلعة / موبكو/ كيما / دومتي / جهينة/ جي بي أوتو / راية / إيديتا / ابن سينا / المصرية للاتصالات / ماريديف /



خفض دعم الطاقة







البنوك / الاستهلاكي / الصحة / الأدوية



أوراسكوم كونستراكشون/ السويدي إليكتريك / القابضة المصرية الكويتية / القلعة



الأسمنت / الحديد/ الألمونيوم / السيراميك / الأدوات الصحية/



سيدي كرير/ أموك / المالية والصناعية / أبو قير / موبكو/ المصرية للاتصالات



ضعف العملة المحلية



العقارات



(التكلفة)



العقارات



(الطلب)



السويدي اليكتريك/ أوراسكوم كونستراكشون / أسهم الحديد/ أسهم الأسمنت / سيدي كرير/ أموك/ المالية والصناعية/ أبو قير/ القابضة المصرية الكويتية/ المصرية للاتصالات/ إيجيترانس/ الإسكندرية لتداول الحاويات



القلعة / موبكو / كيما / أسهم القطاع الاستهلاكي/ أسهم الأدوية











الطروحات الحكومية











سيدي كرير/ أبو قير/ موبكو/ المالية والصناعة / أموك / كيما / الشركة الشرقية للدخان/ ايجيترانس / مصر الجديدة للإسكان والتعمير



-















تعافي الصادرات



الاستهلاكي / الصحة / الأدوية







السويدي إليكتريك/ أوراسكوم كونستراكشون/ العز للسيراميك/ ليسيكو/ العربية للأسمنت/ مصر للألمونيوم / الأسمدة / الكيماويات / الإسكندرية لتداول الحاويات/ القناة للتوكيلات الملاحية / إيجيترانس / البنك المصري لتنمية الصادرات



-







ارتفاع أسعار السلع







الاستهلاكي / الصحة / الأدوية / العقارات



السويدي اليكتريك/ مصر للألمونيوم / حديد عز/ القابضة المصرية الكويتية / سيدي كرير/ أموك/ القلعة / الأسمدة



-







تحرير قطاع الطاقة











الحديد/ السيراميك/ الأدوات الصحية/ سيدي كرير / القلعة/ القابضة المصرية الكويتية



-











الخطط التوسعية للشركات











السويدي اليكتريك/ أوراسكوم كونستراكشون/ مصر للألمونيوم / الحديد والصلب المصرية/ جنوب الوادي للأسمنت



-



قانون الرعاية الصحية











أسهم الصحة / الأدوية



-



تعافي القطاع السياحي











أسهم قطاع الاستهلاك / الضيافة







المؤشر الاقتصادي



القطاعات الرابحة



القطاعات الخاسرة



الأسهم الرابحة



الأسهم الخاسرة



الأسباب



تراجع التضخم



الأغذية / البنوك/ الصحة/ منتجات أساسية



-







-



يساهم في ثبات القوى الشرائية



استمرار ارتفاعات أسعار الفائدة



البنوك



الخدمات المالية غير المصرفية



المصرية للاتصالات



موبكو



غبور أوتو، حديد عز



تستفيد البنوك من ارتفاعات أسعار الفائدة لأذون الخزانة.



وتتضرر الشركات صاحبة أعلى قروض



خفض دعم الطاقة



-



-



بلتون للاستثمارات المالية



بي انفستمنتس



مصر للألمونيوم ، حديد، أسمنت، سيراميك



تضرر الشركات المعتمدة على الاستخدام الكثيف للطاقة



ضعف العملة المحلية



-ُ



القطاع الاستهلاكي/ مواد البناء/ الأدوية



-



سيدي كرير / أموك/ موبكو/ اسكندرية للحاويات / ايجي ترانس/ النساجون الشرقيون



-



الطروحات الحكومية



-



-



أموك/ اسكندرية للحاويات/



النساجون الشرقيون



-







تعافي الصادرات



البتروكيماويات/ الأسمدة/







موبكو/ أموك/ سيدي كرير/ اسكندرية للحاويات/ ليسيكو/ النساجون الشرقيون



-











ارتفاع أسعار السلع



القطاع الاستهلاكي/ الرعاية الصحية /



العقارات / الأدوية



-



-



تباطوء الطلب على العقارات سيؤدي إلى تضرر القطاع بقوة، كما سيؤدي إلى تراجعات الطلب على الأدوية.







الخطط التوسعية للشركات



-



-



-



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تراجع الفائدة سيدعم الخطط التوسعية للشركات، بينما ستظل هذه الشركات مؤجلة لحين خفض الفائدة.



تعافي القطاع السياحي



القطاع الاستهلاكي



-



أوراسكوم للفنادق



-



-





