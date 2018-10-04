شنايدر إليكتريك ضمن أفضل 15 شركة عالمية بسلسلة الإمداد بأوروبا لـ2018

عمر سالم





أعلنت شركة شنايدر إليكتريك، الرائدة عالميًّا في مجال التحول الرقمي بإدارة الطاقة والتشغيل الآلي، اختيارها في المركز الخامس بتصنيف مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "جارتنر" لعام 2018 ضمن أفضل 15 شركة في سلسلة الإمداد في أوروبا، لتتقدم بذلك مركزين عن العام السابق. وتم الإعلان عن تصنيف مؤسسة جارتنر للشركات الأوروبية في المؤتمر السنوي لسلسلة الإمداد، الأسبوع الماضي، في لندن، المملكة المتحدة.





أفضل 5 شركات بقائمة جارتنر في أوروبا

وقال مراد تامود، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية لسلسلة الإمداد بـ"شنايدر إليكتريك": "نحن سعداء للغاية باختيارنا ضمن أفضل 5 شركات بقائمة جارتنر في أوروبا".





وأكد أن العام الماضي شهد واحدة من التحولات الرقمية الأكثر كثافة للشركة، خاصة مع تسريع وتيرة انتشار مصانعنا الذكية بأوروبا وفي أماكن أخرى كجزء من نظامنا المستدام والمتصل لسلاسل الإمداد 4.0.





وأضاف: "يعود الفضل في هذه الجائزة بالكامل إلى الجهود الدءوبة التي يبذلها موظفو سلسلة الإمدادات العالمية ومساهمتهم في تحقيق التميز بإرضاء العملاء والجودة والتميز في أعمال سلسلة الإمداد".