تعاون بين النقل النهري والبنك الدولي لتطوير البنية التحتية للنيل





مدحت اسماعيلعقد الدكتور عبد العظيم طربق، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، ورشة عمل مع وفد من البنك الدولي بمقر الهيئة؛ ضم ممثلين البنك الدولي في واشنطن والبنك الدولي في القاهرة ؛ تحت عنوان "التنسيق لزيادة حجم النقليات والاستثمارات في نهر النيل".وحضر ورشة العمل وفد من البنك الدولي الخاص بقطاع النقل، والمستثمرين، وقيادات هيئة النقل النهري، ووزارة الموارد المائية والري، والمعاهد التابعة لوزارة الري معهد الهيدروليكا ؛ معهد بحوث النيل، إضافة إلى الدكتور محمد يوسف استشاري مكتب "Deltares" بهولندا، خبير الملاحة الداخلية والدراسات الهيدروليكية والمنشآت المائية؛ وأحد الخبراء المهمين في الملاحة النهرية المنتدب من قبل البنك الدولي شهر يونيو الماضي، للمشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بتطوير منظومة الملاحة النهرية ومسارتها في مصر.وتم مناقشة نتائج الدراسات التي تمت على قطاع النقل النهري في مصر، وإمكانيات تطويره ليصل إلى أعلى المستويات.وتراهن هيئة النقل النهري علي دعم البنك الدولي للنقل النهري لتعظيم نقل البضائع عبر نهر النيل بما يساهم في توفير الوقود، وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.وتقوم استراتجية وزارة النقل علي زيادة حجم المنقول من ٤ مليون طن الى ١٠ مليون في فترة زمنية قصيرة المدى عبر المسارات الملاحية المختلفة لنهر النيل، من خلال تطوير الأهوسة الحالية وإنشاء أهوسة جديدة لرفع معدل التداول خلال نهر النيل وربط المراكز الاستهلاكية، وسرعة وصول السلع الإستراتيجية لجهات الاستخدام وتخفيض تكلفة النقلّ، اضافة إلى زيادة عدد الوحدات الملاحية لما في ذلك من قيمة مضافة لزيادة حجم المنقول عبر النقل النهري ؛ وانشاء موانئ نهرية واماكن لوجيسيتية ؛ وايضا توفير وسائل المساعدات الملاحية ؛ توافر الشمندروات ومشروع البنية المعلوماتية لتامين المجرى الملاحي .ونوه "طريق" لأهمية انشاء قاعدة بيانات للرفع المساحي؛ ومناسيب قاع النهر، ومناسيب المياه ؛ لفترات طويلة لاستخدامها في عمل النماذج الهيدروليكية اللازمة للمسارات الملاحية.كما تفقد وفد من بنك الاستثمار القومي المشروعات ميدانيا ومكتبيا ومنها مشروع تطوير الرياح البحيري / ترعة النوبارية من كم صفر الى كم 120.كما شهدت الزيارة أعمال التكريك للمسار الملاحي بترعة النوبارية ؛ لعمل مجرى ملاحي آمن طوال العام ؛ و ذلك لتنشيط اعمال نقل البضائع من ميناء الاسكندرية الى نهر النيل ؛ وجميع المحافظات .