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سيـــاســة
ميركل: منحى 15 دكتوراه فخرية من جامعات إسرائيلية معجزة
الخميس 04 أكتوبر 2018 04:55 م
ميركل 22
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ميركل 22
خالد بدر الدين
اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن منحها درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة حيفا الإسرائيلية "دليل ثقة"، مشيرة إلى أنها تحصل على هذا التكريم بالإنابة عن بلادها، كما أنها ترى هذا التكريم بمثابة "معجزة" وذلك على خلفية الجرائم التي ارتكبتها ألمانيا خلال المحرقة التي اقترفها النظام النازي بقيادة هتلر بحق اليهود.
وتتواجد ميركل حاليا في القدس للمشاركة في المشاورات التي تجريها الحكومتان الألمانية والإسرائيلية سنويا بشكل مشترك.
وتعد هذه الدكتوراه الفخرية رقم 15 التي تم منحها لميركل حيث حصلت من قبل على سبيل المثال على نفس الدرجة من الجامعة العبرية في القدس.
وذكر موقع هيسبيرس الإلكترونى إن ميركل تؤكد أن الصداقة التي أقامتها ألمانيا مع إسرائيل "هدية لا تقدر بثمن" وشددت ميركل على ضرورة العمل من أجل قيم الحرية "بدون حلول وسط" خاصة في هذا الزمان وإن الحكومة الألمانية تواجه العداء للسامية بكل حزم "مهما كانت هوية أصحاب هذا العداء وكيفما كان هذا العداء".
وبررت الجامعة قرار منح ميركل الدكتوراه الفخرية بالأسلوب القيادي للمستشارة "والذي يعتمد على مبادئ المساواة والحرية وحقوق الإنسان" ورأت الجامعة في معرض تبرير القرار اليوم الخميس في القدس أن ميركل تعتبر قدوة للنساء في جميع العالم.
وأشارت الجامعة إلى أن ميركل الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياء عملت ضد العنصرية ومعاداة السامية ومن أجل التعاون بين إسرائيل وألمانيا وشددت الجامعة في بيانها على أن هذا التكريم يعتبر أيضا إشادة بمساهمتها القوية في الصداقة والعلاقات العميقة بين ألمانيا ودولة إسرائيل.
انجيلا ميركل
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