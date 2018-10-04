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عقـــارات
وادى كوم أمبو تطرح 9 وحدات سكنية بسوهاج للبيع قريبا
الخميس 04 أكتوبر 2018 04:48 م
شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي
أخر الأخبار
شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي
رجب عزالدين
أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي إنها ستطرح تسع وحدات سكنية مملوكها للبيع خلال الفترة القادمة.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصدد الإعلان عن بيع عدد 9 شقق ضمن بند الأصول المتداولة بمنطقة أولاد طوق شرق محافظة سوهاج . ولم تحدد الشركة بعد تاريخ جلسة البيع .
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 28 مليون جنيه خلال العام المنتهى يونيو الماضى مقارنة بنحو 9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق .
التسويق العقاري
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