بورسعيد للحاويات تدعم المنظومة الطبية بالمحافظة بـ800 ألف جنيه

بورسعيد- أمانى العزازي



تبرعت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات القابضة للنقل البري والبحرى، بمبلغ 500 ألف جنيه لشراء أجهزة طبية لمستشفى الصدر العام، التابع لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وتعد هذه المرة الثانية خلال عام 2018، حيث تبرعت الشركة بمبلغ 300 ألف جنيه لشراء أجهزة طبية لمستشفى بورسعيد العام؛ حرصًا من الشركة على تقديم الدعم فى إطار المسئولية الاجتماعية لأبناء مدينة بورسعيد.







يأتى ذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تجاه أبناء مدينة بورسعيد.