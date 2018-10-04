أسماء السيد

توقّع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم القابضة، أن تواصل تراجعاتها نحو 13575 نقطة حال عدم قدرته في التماسك والثبات أعلى 14000 نقطة.