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بورصة وشركات
مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بـ3.6% خلال أسبوع
الخميس 04 أكتوبر 2018 06:14 م
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أسماء السيد
هبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنحو 3.6% خلال الأسبوع الحالي مسجلًا 14104 نقاط.
توقّع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم القابضة، أن تواصل تراجعاتها نحو 13575 نقطة حال عدم قدرته في التماسك والثبات أعلى 14000 نقطة.
وأوضح أن مؤشر البورصة الرئيسي يظهر حاليًّا ضعفًا في الأداء، ناصحًا المتعاملين بأن يستغلوا أي محاولات للصعود كفرصة للبيع.
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