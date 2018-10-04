ننشر مشروع قانون إسقاط الضريبة الاضافية للملتزمين في السداد

ياسمين فوازتقدم النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية.ويتضمن مشروع القانون الذي حصلت "المال"علي نسخة منه مادتين فقط أحدهما استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالنص التالي: كما يتجاوز عن مقابل التاخير وكذا الضريبة الاضافية الذي لم يسدده الممول إذا كان قد قام بسداد اصل دين الضريبة او الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.كما ينص مشروع القانون مادة ثانية بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2018.وأكد مقدم المشروع في تصريحات لـ"المال" أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة العوار القانوني بقانون 174 لسنة 2018 الذب كان أشبه بمعاقبة الممول الملتزم بسداده أصل دين الضريبة كاملا قبل تاريخ العمل بالقانون السابق من خلال إلزامه بسداد قيمة الضريبة الاضافية، موضحا أن التعديل الذي تقدم به أضاف اسقاط قيمة الضريبة المضافة إلى جانب مقابل التأخير عن الممول الممول الملتزم .وأشار حنفي إلى أن مشروع القانون سيناقش في لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والاقتصادية خلال الفترة المقبلة .وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق أغسطس الماضي على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، والذي يأتى فى إطار مساندة رجال الصناعة، وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، حيث يعتبر هذا القانون خطوة هامة فى تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، والتخفيف عن المحاكم، والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.ويساهم القانون فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا فى حال سداده للضريبة المستحقة، وتشمل أنه إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعون يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتباراً من 15 أغسطس 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون أعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يومًا الأولى.ويشمل القانون أيضًا فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون، وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية، إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية للمهلة الثانية.