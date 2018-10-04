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استثمار
رجال أعمال الإسكندرية تلتقي سفيرة سولفانيا لدعم العلاقات الاستثمارية بين البلدين
الخميس 04 أكتوبر 2018 04:40 م
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معتز محمود
التقي المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية سفيرة سلوفانيا بمصر لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، حيث يأتي اللقاء في إطار دور قسم العلاقات الخارجية بالجمعية.
وأشار صبري، إلى أنه تم استعراض سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية في شتي المجالات وزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري ، مع التأكيد علي عمق العلاقات الودية التي تربط البلدين، وضرورة أن ينعكس ذلك على مستوى ومجالات التعاون المشترك، بما يسهم في زيادة تدعيم وترابط العلاقات.
شارك باللقاء الدكتور امجد العتال الامين العام للجمعية و الاستاذ هيثم القيار الامين العام المساعد و ادهم قريطم المدير التنفيذى للجمعية.
استثمار
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