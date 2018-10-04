أغلى 10 علامات تجارية فى العالم بقيادة أبل وجوجل وأمازون

خالد بدر الدين









أعلنت، اليوم الخميس، مؤسسة "إنتربراند" العالمية، فى تقريرها السنوى، أغلى 100 علامات تجارية فى العالم، حيث تواصل شركات التقنية الأمريكية الكبرى الهيمنة على "قمة العلامة التجارية"، والتى شملت 5 قطاعات صناعية هي السيارات والتكنولوجيا والخدمات المالية والمنتجات الفاخرة والسلع الاستهلاكية.





ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية فى أبو ظبى أن العلامات التجارية المئة الأعلى قيمة بلغت قيمتها أكثر من تريليوني دولار، بقيادة أبل وجوجل وأمازون، وارتفعت قيمتها عن مثيلتها العام السابق بحوالى 7%.





وأشار التقرير السنوي الذى يعتمد فى تقييم العلامة التجارية الأعلى قيمة بالدولار بناء على عوامل، منها الأداء المالي والقوة الاقتصادية ودرجة ولاء المستخدمين، إلى هيمنة شركات التقنية الأمريكية على باقي الشركات، حيث إن 5 من العشر الأوائل شركات تقنية، بينما بلغ عدد الشركات الأمريكية بقائمة العشر الأوائل للعلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم 7 شركات، وواحدة من كل من كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا.





واحتلت شركة أبل الأمريكية للأجهزة الإلكترونية، ومنها الكمبيوتر والموبايل، المركز الأول، هذا العام، من حيث قيمة علامتها التجارية، وبلغت هذه القيمة نحو 214 مليار دولار، مع العلم بأن أبل هي أول شركة في العالم تجتاز حاجز التريليون دولار من حيث قيمة الشركة.





وجاءت شركة جوجل الأمريكية، أكبر محرك بحثى فى العالم، فى المركز الثانى من حيث قيمة العلامة التجارية، مسجلة 155 مليار دولار، بعدها شركة أمازون الأمريكية لمبيعات التجزئة الإلكترونية والتى أصبحت من أكثر العلامات التجارية نموًّا بقيمة 101 مليار دولار.





وظهرت شركة مايكروسوفت الأمريكية فى المركز الرابع بقيمة 93 مليار دولار، تلتها شركة كوكاكولا الأمريكية للمشروبات الغازية بقيمة 66 مليار دولار، ثم سامسونج الكورية الجنوبية للموبايلات والأجهزة الإلكترونية فى المركز السادس بقيمة 60 مليار دولار.





أما شركة تويوتا موتور، عملاق صناعة السيارات اليابانية، فقد جاءت في المركز السابع بقيمة 53 مليار دولار، ثم عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بقيمة 49 مليار دولار، وفي المركز الثامن جاءت فيسبوك عملاق التواصل الاجتماعى بعلامة تجارية وصلت قيمتها إلى 45 مليار دولار، وأخيرًا شركة ماكدونالدز لسلاسل المطاعم السريعة بقيمة تجارية تصل إلى 43 مليار دولار.





العلامات التجارية العشر الأولى الأعلى قيمة:





1. أبل (214 مليار دولار)





2. جوجل (155 مليار دولار)





3. أمازون (101 مليار دولار)





4. مايكروسوفت (93 مليار دولار)





5. كوكاكولا (66 مليار دولار)





6. سامسونج (60 مليار دولار)





7. تويوتا (53 مليار دولار)





8. مرسيدس (49 مليار دولار)





9. فيسبوك (45 مليار دولار)





10. ماكدونالدز (43 مليار دولار)