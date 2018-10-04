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بورصة وشركات
البورصة تعاود الهبوط وتفقد 20 مليار جنيه من مكاسب الأسبوع الماضي
الخميس 04 أكتوبر 2018 04:38 م
البورصة المصرية 2
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البورصة تعاود الهبوط وتفقد 20 مليار جنيه من مكاسب الأسبوع الماضي
البورصة تعاود الهبوط وتفقد 20 مليار جنيه من مكاسب الأسبوع الماضي
البورصة المصرية 2
تراجع جماعي للمؤشرات
منى عبدالباري:
عادت البورصة المصرية إلى الهبوط مجددا هذا الأسبوع، لتخسر معظم المكاسب التي حققتها في موجة التعافي التي شهدتها الأسبوع الماضي، مغلقة على تراجع شبه جماعي للمؤشرات، وسط خسائر قيمتها 20 مليار جنيه لرأس المال السوقي.
و بنهاية هذا الأسبوع، خسر رأس المال السوقي معظم المكاسب التي جناها الأسبوع الماضي، ليغلق عند 782 مليار جنيه، مقارنة بـ 802 مليار الأسبوع الماضي، خاسرا 20 مليارا.
وخسر المؤشر الرئيسي للسوق 3.6% خلال الأسبوع الحالى ليغلق عند 14104.9 نقطة ، فيما ظل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" عند مستويات إغلاقه الأسبوع المنقضي، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنحو 1% مغلقا عند 1768.96 نقطة .
ويعاني السوق من تقلبات حادة في هذه الفترة في ظل علامات ضعف السوق وعندما يشهد أي ارتداد هادف، تهب على الفور رياح جني الأرباح، حسب بنك استثمار فاروس.
ويرى بنك الاستثمار أن "EGX30" يقترب من أقل مستوى تم تسجيله في الأسبوعين الماضيين عند 14,050 نقطة تقريبًا، بعدما شهد ارتدادًا 5.0%.
ولم يكن اتجاه السوق بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بعيدا عن أدائها الأسبوعي فقد تراجعت المؤشرات بشكل جماعي بضغط مبيعات أجنبية قوية بلغت 30 مليون جنيه.
وأغلق "EGX30" متراجعا 1.46% عند 14104.9 نقطة، و" EGX70" بنحو 699.34 نقطة، خاسرا 0.55%، و"EGX100" الأوسع نطاقا 0.80% عند 1768.96 نقطة.
واتجهت تعاملات المستثمرين المحليين، والعرب للشراء بصافي 5.2 مليون جنيه، و 25.4 مليون على الترتيب، وكانت الصدارة للمصريين في التعاملات بنسبة 68.7%، ثم الأجانب 24.33%، فالعرب في النهاية 6.96%.
البورصة المصرية
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