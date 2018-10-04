تعيين رئيس جديد لإدارة المخاطر والالتزام بشركة آي سكور

أي سكور





كتب- سيد بدر:



علمت "المال" أنه تم اختيار خالد حمادة، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك القاهرة سابقًا، لرئاسة قطاع الحوكمة والالتزام والمخاطر بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور".



تأسست الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عام 2005 كشركة مساهمة مصرية للعمل في مجال الاستعلام الائتماني كأول قاعدة بيانات تضم الجدارة الائتمانية للعملاء في السوق المصرفية.



ويضم هيكل مساهمي الشركة 25 بنكًا بجانب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

