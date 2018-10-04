كيما : 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية سعر الغاز بالمشروع الجديد

كيما أسوان

رجب عز الدين:



قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إن تكلفة سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى فى مشروع "كيما 2 "ستبلغ 4.5 دولار وليس 3 دولارات.



جاء ذلك فى بيان اليوم، ردا على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر تحت عنوان "استثناء شركة كيما من تسعير الغاز الطبيعى".



ويهتم مشروع "كيما 2 "بإنتاج الأسمدة (أمونيا – يوريا)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية له نحو 12 مليار جنيه، ويهدف إلى توفير نحو 500 ألف طن أمونيا سنويا للأسواق المحلية.



يشار إلى أن الوزارة تحاسب جميع المصانع العاملة في السوق بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.



وسجلت الشركة صافى ربح 109.68 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 208.04 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي السابق له.



