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بورصة وشركات
كيما : 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية سعر الغاز بالمشروع الجديد
الخميس 04 أكتوبر 2018 04:14 م
كيما أسوان
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كيما أسوان
رجب عز الدين:
قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إن تكلفة سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى فى مشروع "كيما 2 "ستبلغ 4.5 دولار وليس 3 دولارات.
جاء ذلك فى بيان اليوم، ردا على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر تحت عنوان "استثناء شركة كيما من تسعير الغاز الطبيعى".
ويهتم مشروع "كيما 2 "بإنتاج الأسمدة (أمونيا – يوريا)، وتبلغ التكلفة الاستثمارية له نحو 12 مليار جنيه، ويهدف إلى توفير نحو 500 ألف طن أمونيا سنويا للأسواق المحلية.
يشار إلى أن الوزارة تحاسب جميع المصانع العاملة في السوق بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وسجلت الشركة صافى ربح 109.68 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 208.04 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي السابق له.
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
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