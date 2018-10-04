EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
اتفاقية ثلاثية لصرف تعويضات سوق البوهي بامبابة
الخميس 04 أكتوبر 2018 04:14 م
جانب من التوقيع
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الإسكان تشرح لحقوق الإنسان جهود الحكومة فى تطوير العشوائيات
مصطفى مدبولى يكلف "الجزار" بالإشراف على تطوير العشوائيات والمشروعات العمرانية
مدبولى: 600 مليون جنيه لتنفيذ 4404 وحدات بـ "معًا لتطوير العشوائيات"
مدبولي وعبد الحميد يتابعان مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة
إسكان النواب توافق على زيادة ميزانية تطوير العشوائيات
صندوق تطوير العشوائيات: إخلاء 98% من سكان مثلث ماسبيرو للآن
تطوير العشوائيات : إخلاء 97% من سكان منطقة ماسبيرو
تطوير العشوائيات تنفذ 1130 وحدة بمنطقة الرويسات
صندوق العشوائيات: الانتهاء من تطوير منطقة أبوهلال بالمنيا
مطروح تبدأ تطوير العشوائيات من الطابية
جانب من التوقيع
أبرم صندوق تطوير المناطق العشوائية اتفاقية لتمويل التعويضات الخاصة بشاغلي سوق البوهي لبامبابة , وسرعة توفير التمويل اللازم للتعويضات أو إنشاء السوق البديل طبقاً لرغة شاغلي سوق البوهي بامبابة
تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء أحمد راشد عطيفي محافظ الجيزة، والمهندس طارق شعيب بصفته رئيس هيئة مترو الأنفاق، و شريف نبيه رئيس مجلس إدارة شركة أم. أو. تي للاستثمار والمشروعات
وصرح صديق ان الدولة تعمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية المزمنة بمحافظة الجيزة رغم التطور الكبير في انشاء الطرق والكباري لاستيعاب احتياجات المواطنين من خلال توفير وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، لذا جاءت خطة الدولة للنهوض بوسائل المواصلات من خلال إنشاء الخط الثالث من مترو الأنفاق.
وأكد على مراعاة البعد الاجتماعي وتفادى تعطيل حياة المواطنين والتاثير علي ممتلكاتهم واعمالهم بقدر الامكان. ومشيرا بأن كافة الجهات المعنية بالدولة تجتهد للتفاوض مع شاغلي باكيات سوق البوهي لصرف التعويض المناسب لهم سواء بتعويض نقدي أو توفير وحدة بديلة يتم إنشائها بالقرب من السوق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا