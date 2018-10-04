اتفاقية ثلاثية لصرف تعويضات سوق البوهي بامبابة

جانب من التوقيع



أبرم صندوق تطوير المناطق العشوائية اتفاقية لتمويل التعويضات الخاصة بشاغلي سوق البوهي لبامبابة , وسرعة توفير التمويل اللازم للتعويضات أو إنشاء السوق البديل طبقاً لرغة شاغلي سوق البوهي بامبابة



تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء أحمد راشد عطيفي محافظ الجيزة، والمهندس طارق شعيب بصفته رئيس هيئة مترو الأنفاق، و شريف نبيه رئيس مجلس إدارة شركة أم. أو. تي للاستثمار والمشروعات



وصرح صديق ان الدولة تعمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية المزمنة بمحافظة الجيزة رغم التطور الكبير في انشاء الطرق والكباري لاستيعاب احتياجات المواطنين من خلال توفير وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، لذا جاءت خطة الدولة للنهوض بوسائل المواصلات من خلال إنشاء الخط الثالث من مترو الأنفاق.



وأكد على مراعاة البعد الاجتماعي وتفادى تعطيل حياة المواطنين والتاثير علي ممتلكاتهم واعمالهم بقدر الامكان. ومشيرا بأن كافة الجهات المعنية بالدولة تجتهد للتفاوض مع شاغلي باكيات سوق البوهي لصرف التعويض المناسب لهم سواء بتعويض نقدي أو توفير وحدة بديلة يتم إنشائها بالقرب من السوق.