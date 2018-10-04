أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

اتفاقية ثلاثية لصرف تعويضات سوق البوهي بامبابة

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
أخبار متعلقة
small-img
الإسكان تشرح لحقوق الإنسان جهود الحكومة فى تطوير العشوائيات
small-img
مصطفى مدبولى يكلف "الجزار" بالإشراف على تطوير العشوائيات والمشروعات العمرانية
small-img
مدبولى: 600 مليون جنيه لتنفيذ 4404 وحدات بـ "معًا لتطوير العشوائيات"
small-img
مدبولي وعبد الحميد يتابعان مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة
small-img
إسكان النواب توافق على زيادة ميزانية تطوير العشوائيات
small-img
صندوق تطوير العشوائيات: إخلاء 98% من سكان مثلث ماسبيرو للآن
small-img
تطوير العشوائيات : إخلاء 97% من سكان منطقة ماسبيرو
small-img
تطوير العشوائيات تنفذ 1130 وحدة بمنطقة الرويسات
small-img
صندوق العشوائيات: الانتهاء من تطوير منطقة أبوهلال بالمنيا
small-img
مطروح تبدأ تطوير العشوائيات من الطابية
جانب من التوقيع


 أبرم صندوق تطوير المناطق العشوائية اتفاقية لتمويل التعويضات الخاصة بشاغلي سوق البوهي لبامبابة , وسرعة توفير التمويل اللازم للتعويضات أو إنشاء السوق البديل طبقاً لرغة شاغلي سوق البوهي بامبابة

تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء أحمد راشد عطيفي محافظ الجيزة، والمهندس طارق شعيب بصفته رئيس هيئة مترو الأنفاق، و شريف نبيه رئيس مجلس إدارة شركة أم. أو. تي للاستثمار والمشروعات

وصرح صديق ان الدولة تعمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية المزمنة بمحافظة الجيزة رغم التطور الكبير في انشاء الطرق والكباري لاستيعاب احتياجات المواطنين من خلال توفير وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، لذا جاءت خطة الدولة للنهوض بوسائل المواصلات من خلال إنشاء الخط الثالث من مترو الأنفاق.

وأكد على مراعاة البعد الاجتماعي وتفادى تعطيل حياة المواطنين والتاثير علي ممتلكاتهم واعمالهم بقدر الامكان. ومشيرا بأن كافة الجهات المعنية بالدولة تجتهد للتفاوض مع شاغلي باكيات سوق البوهي لصرف التعويض المناسب لهم  سواء بتعويض نقدي أو توفير وحدة بديلة يتم إنشائها بالقرب من السوق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا