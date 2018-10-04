بنك مصر يرعى فعاليات المؤتمر العربي للاحتفاء بمتحدي الإعاقة





رعى بنك مصر فعاليات المؤتمر العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، والذى انعقد برعاية وحضوررئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 1أكتوبر 2018 وحتى 4 أكتوبر 2018، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ.طرح المعرض العديد من الأعمال اليدوية ومنتجات الأطفال متحدى الإعاقة من مصر والدول العربية المشاركة "السعودية ، البحرين، الإمارات، الكويت، الأردن"، بهدف إبراز مواهبهم وبحث سبل التعاون المشترك والوقوف على أحدث الأسس التي تساهم في حياة أفضل لهذه الفئةكما حضر الملتقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعددًا من الوزراء، ولفيف من الشخصيات القيادية والعامة من مصر والدول العربية والإعلاميين والفنانين.وجاءت رعاية بنك مصر لفعاليات الملتقى في اطار دور البنك المتميز في المسؤولية المجتمعية حيث يقوم البنك بالمشاركة في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع"، وذلك في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقا وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان، وقد وصل حجم التبرعات عن العام المالي 2017/2018 إلى نحو 600 مليون جنيه.هذا ويحرص بنك مصر دائما على دعم الشباب في كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل، ويسعى إلى تقديم نموذج إيجابي يحتذى به لباقي المؤسسات لبناء مصر وتنمية الانسان للحصول على حياة أفضل.