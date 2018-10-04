أغلى زجاجة ويسكي في العالم تباع بسعر 1.1 مليون دولار

ويسكي





خالد بدر الدين





شهد مزاد أقيم في أدنبره بأسكتلندا هذا الأسبوع، بيع زجاجة ويسكى بسعر قياسى بلغ 848 ألف جنيه إسترلينى (حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي) لتصبح أغلى زجاجة ويسكي في العالم.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBc) أن زجاجة مكالان فاليريو أدامي التى مر عليها حوالى (92 عاما) والتي تم تقطيرها عام 1926 وتعبئتها عام 1986 سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا في مزاد الويسكي في دار بونهامز، حيث حصلت على 700 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى علاوة بقيمة 148 ألف جنيه إسترليني ليصل الإجمالى إلى حوالى 848 ألف جنيه إسترلينى.



وقالت شبكة BBC إن الخبراء وصفوها بأنها "الكأس المقدسة للويسكي" بسبب ندرتها والأعمال الفنية القديمة والفريدة المنقوشة عليها.



وكان قد تم تسجيل الرقم القياسي السابق لزجاجة مكالان فاليريو أدامي أخرى، والتي تم بيعها في مايو الماضى بفرع مزاد بونهامز هونج كونج، بسعر قياسي بلغ 814 ألفا و81 جنيها إسترلينيا.



وتم وضع آخر زجاجة بيعت من المجموعة في صندوق خاص، وقد اشتراها مالكها الأصلي من شركة Macallan مباشرة ولا يعرف عدد الزجاجات المتبقية من هذا النوع النادر ولكن يعتقد أن واحدة منها تلفت نتيجة هزة أرضية في اليابان عام 2011، كما يعتقد أن زجاجة على الأقل من المجموعة تم فتحها وشربها.