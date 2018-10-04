المالية تواجه إهدار المال العام بتعليمات مشددة.. وتستثنى 3 جهات



الدفاع والتأمينات والمعاشات أبرزها



مها أبوودن:



أصدر عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، تعليمات تنفيذية لوقف نزيف إهدار المال العام وتقاعس الجهات الحكومية عن غلق حساباتها لدى البنوك التجارية والالتزام بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى ، فضلا عن التقاعس فى الالتزام بالدفع الإلكترونى للمتحصلات الحكومية، مما يتسبب فى تأخير دوران الموارد داخل الجهاز المصرفى .



وحسب المعلومات التى حصلت عليها " المال" صدرت تلك التعليمات التنفيذية بعد اجتماع مطول بين الدكتور محمد معيط وزير المالية ، وقطاع الحسابات والمديريات الحكومية ، بعد حصر عدد من الجهات التى تتعمد دفع الرسوم المستحقة للخزانة العامة بغير طرق الدفع الإلكترونية، تلافيا لمراجعة مديرى الحسابات ، مندوب الحكومة لدى الجهة للرقابة المالية قبل الصرف .



ونصت التعليمات على ضرورة الالتزام بوسائل الدفع الإلكترونى ، فضلا عن تجميد كل الحسابات الحكومية التى تفتحها الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية .



واستثنت التعليمات من الاتزام بالتعديلات التشريعية بشأن قانون المحاسبة الحكومية ، كلا من وزارة الدفاع ، وهيئة الأمن القومى ، وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحى ، وصناديق المعاشات والتأمينات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية ، وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين فى الجهات المشار إليها .

