EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
المالية تواجه إهدار المال العام بتعليمات مشددة.. وتستثنى 3 جهات
الخميس 04 أكتوبر 2018 03:56 م
وزارة المالية المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"المالية" تقدم تيسيرات فى الضريبة العقارية لأصحاب السكن الخاص
البنك الدولي يشيد بتجربتي الصين وكينيا في الخدمات المالية الإلكترونية
الرقابة المالية تقر سير المصرية لنظم التعليم فى زيادة رأس المال
وزارة المالية المصرية
الدفاع والتأمينات والمعاشات أبرزها
مها أبوودن:
أصدر عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، تعليمات تنفيذية لوقف نزيف إهدار المال العام وتقاعس الجهات الحكومية عن غلق حساباتها لدى البنوك التجارية والالتزام بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى ، فضلا عن التقاعس فى الالتزام بالدفع الإلكترونى للمتحصلات الحكومية، مما يتسبب فى تأخير دوران الموارد داخل الجهاز المصرفى .
وحسب المعلومات التى حصلت عليها " المال" صدرت تلك التعليمات التنفيذية بعد اجتماع مطول بين الدكتور محمد معيط وزير المالية ، وقطاع الحسابات والمديريات الحكومية ، بعد حصر عدد من الجهات التى تتعمد دفع الرسوم المستحقة للخزانة العامة بغير طرق الدفع الإلكترونية، تلافيا لمراجعة مديرى الحسابات ، مندوب الحكومة لدى الجهة للرقابة المالية قبل الصرف .
ونصت التعليمات على ضرورة الالتزام بوسائل الدفع الإلكترونى ، فضلا عن تجميد كل الحسابات الحكومية التى تفتحها الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية .
واستثنت التعليمات من الاتزام بالتعديلات التشريعية بشأن قانون المحاسبة الحكومية ، كلا من وزارة الدفاع ، وهيئة الأمن القومى ، وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحى ، وصناديق المعاشات والتأمينات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية ، وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين فى الجهات المشار إليها .
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا