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سيـــاســة

هولندا تطرد 4 دبلوماسيين روس

علم هولندا
علم هولندا
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أحمد صبرى

قالت قناة العربية إن ‏هولندا طردت 4 دبلوماسيين روس، متهمة موسكو بقرصنة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

يشار إلى أن ذلك جاء بعد عدة تقارير خرجت من المنظمة حول الوضع فى سوريا، وعدم استخدام الأسلحة الكيميائية.

كما طردت ألمانيا وإنجلترا قبل عدة شهور أيضا عددا من الدبلوماسيين الروس.
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