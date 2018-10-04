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سيـــاســة
هولندا تطرد 4 دبلوماسيين روس
الخميس 04 أكتوبر 2018 03:34 م
علم هولندا
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علم هولندا
أحمد صبرى
قالت قناة العربية إن هولندا طردت 4 دبلوماسيين روس، متهمة موسكو بقرصنة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
يشار إلى أن ذلك جاء بعد عدة تقارير خرجت من المنظمة حول الوضع فى سوريا، وعدم استخدام الأسلحة الكيميائية.
كما طردت ألمانيا وإنجلترا قبل عدة شهور أيضا عددا من الدبلوماسيين الروس.
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