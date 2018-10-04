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عقـــارات
استقرار أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت
الخميس 04 أكتوبر 2018 03:58 م
الأسمنت
أخر الأخبار
الأسمنت
محمود زكي
شهد الحديد إستقرارًا في الأسعار بالأسواق اليوم حيث تراوح طن الحديد بين 11980 جنيه إلى 12550 جنيه في حين تراوح طن الأسمنت بين 835 جنيه إلى 910 جنيه وذلك بعد ارتفاع تراوح بين 15 إلى 20 جنيه في الطن.
وقال محمد فاوي، رئيس شركة مكة المكرمة لتجارة مواد البناء، إن حديد عز سجل 12180 جنيه للطن وذلك تسليم أرض المصنع في حين سجل للتجار والوكلاء قيمة 12400 جنيه ويصل السعر النهائي للمستهلك 12550 جنيه للطن شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن سعر طن الحديد لصالح بشاي للصلب سجل 12180 جنيه تسليم أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة إذ يصل السعر النهائي للمستهلك عند 12530 جنيه للطن في حيثن سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قيمة 12200 جنيه تسليم أرض المصنع في حين يصل السعر النهائي للمستهلك عند قيمة 12520 جنيه للطن.
وأشار أن سعر الطن بالنسبة لحديد عشري بلغ 11980 جنيه تسليم أرض المصنع في حين يصل السعر النهائي للمستهلك عد قيمة 12330 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.
وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء، إن هناك زيادة طفيفة في الأسعار الأسمنت تتراوح بين 15 إلى20 جنيه إذ سجلت مجموعة السويس للأسمنت والتي تشمل مصانع السويس وطره وكذلك حلوان سجل بها سعر الطن قيمة 835 جنيه تسليم أرض المصنع في حين سجلت الإسكندرية للأسمنت قيمة 900جنيه تسليم أرض مصنع أيضًا.
وأضاف أن شركة العامرية أبلغت وكلائها أن سعر بيع الطن بلغ قيمته 970 جنيه مشيرًا إلى أن باقي الشركات المصنعة للأسمنت تتراوح أسعار الطن بها بين 870 جنيه إلى 910 جنيه تسليم أرض مصنع
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