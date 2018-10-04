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اقتصاد وأسواق
زيادة 9% في طن الجبس خلال عام
الخميس 04 أكتوبر 2018 04:05 م
الجبس
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محمود زكي:
خيم الثبات على أسعار الجبس والجير خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر أغسطس، حسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأضاف التقرير أن سعر الطن من الجبس فاخر للفرم والمصيص بلغ 900 جنيه خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، في حين سجل ارتفاعًا 9% خلال 12 شهرًا الماضية، والذي سجل فيه 825 جنيها.
وسجل طن الجبس المكلسن للتشغيل 745 جنيها خلال سبتمبر، وهو السعر نفسه خلال أغسطس ، بينما ارتفع سعر الطن خلال الـ 12 شهرًا الماضية 12% مسجلا 660 جنيه.
وأشار التقرير إلى ثبات سعر طن الجير عند 2300 جنيه خلال شهر سبتمبر، في حين ارتفع بنحو 26% خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
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