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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
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17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الثبات يخيم على أسعار الزلط والسن

الرمل والزلط
الرمل والزلط
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المال - خاص:

كشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات، ومواد البناء عن ثبات أسعار الزلط خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر أغسطس،  وسجل سعر المتر المكعب من الزلط مخصوص  110 جنيهات،  في حين ارتفع بنسبة 29% خلال الـ 12 شهرا الماضية، والذي سجل فيه 85 جنيها.

 وأظهر التقرير ثبات أسعار الزلط الفيوم خلال الشهر نفسه، فقد سجل المتر المكعب 145 جنيها، في حين سجل المتر  ارتفاعَا بقيمة 20 جنيها خلال الـ 12 شهرًا الماضية

وكشف عن ثبات سعر متر السن عند 125 جنيها خلال شهر سبتمبر، في حين سجل ارتفاعًا بنحو 92,9% خلال الـ 12 شهرا الماضية.
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