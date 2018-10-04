الثبات يخيم على أسعار الزلط والسن

المال - خاص:





كشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات، ومواد البناء عن ثبات أسعار الزلط خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بشهر أغسطس، وسجل سعر المتر المكعب من الزلط مخصوص 110 جنيهات، في حين ارتفع بنسبة 29% خلال الـ 12 شهرا الماضية، والذي سجل فيه 85 جنيها.







وأظهر التقرير ثبات أسعار الزلط الفيوم خلال الشهر نفسه، فقد سجل المتر المكعب 145 جنيها، في حين سجل المتر ارتفاعَا بقيمة 20 جنيها خلال الـ 12 شهرًا الماضية







وكشف عن ثبات سعر متر السن عند 125 جنيها خلال شهر سبتمبر، في حين سجل ارتفاعًا بنحو 92,9% خلال الـ 12 شهرا الماضية.



