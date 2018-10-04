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بورصة وشركات
توقعات باتجاه البورصة المصرية نحو 13575 نقطة
الخميس 04 أكتوبر 2018 03:35 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد:
توقعت بحوث "نعيم القابضة" أن تواصل البورصة المصرية تراجعاتها نحو 13575 نقطة حال عدم قدرته في التماسك والثبات أعلى 14000 نقطة .
وأوضحت أن مؤشر البورصة الرئيسي يظهر حاليًا ضعفًا في الأداء ونصحت المتعاملين بأن يستغلوا أي محاولات للصعود كفرصة للبيع، وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس، على تراجع جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي 14104 نقاط بتراجع 1.5%، ومؤشر السهم الصغيرة والمتوسطة 0.55 عند 699 نقطة .
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