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رياضة
مفاجأة.. الفيفا يهدد الزمالك بخصم 18 نقطة
الخميس 04 أكتوبر 2018 03:09 م
فريق الزمالك
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فريق الزمالك
علي المصري
تنتظر جماهير نادي الزمالك، خبرا سيئا،من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي هدد إدارة القلعة البيضاء، بخصم 18 نقطة من رصيد فريق الكرة بالدوري المصري، وليس 6 نقاط فقط.
وتأخر الزمالك في سداد مستحقات نادي ماريتمو البرتغالي نظير عودة محمد إبراهيم للفريق، بالإضافة للغاني كريم الحسن، والكاميروني ألكسيس موندومو لاعب القلعة البيضاء السابقين.
وفي حالة خصم الفيفا للنقاط من الزمالك، كما ذكر في الخطاب الذي أرسل لاتحاد الكرة أمس الأربعاء، والذي أمهل النادي 48 ساعة، لحسم الثلاثة قضايا سيصدر الفيفا عقوبات مشددة ضد القلعة البيضاء
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